Rada Języka Polskiego argumentuje, że wprowadzenie zmian, przyniesie korzyść w postaci uproszczenia i ujednolicenia ortografii. Zniesione zostały także wyjątki, które okazały się problematyczne, np. wymagają zbyt drobiazgowej analizy znaczeniowej tekstu.

Efekty zmian w ortografii

"To zaś przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów językowych oraz – być może – umożliwi piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu" - czytamy w komunikacie Rady z 15 czerwca. Większość z wprowadzonych zmian była postulowana już wiele lat temu, jednak nie udało się wcześniej nadać im mocy obowiązującej.

Aby dać wszystkim osobom oraz instytucjom, zwłaszcza wydawcom, autorom słowników i programów szkolnych, czas na przygotowanie się do nowej sytuacji, Rada postanowiła, że uchwalone zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Egzekwowanie zmian jest szczególnie ważne w przypadku uczniów.

Komunikat CKE ws. ortografii na maturze

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie oceniania poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych po wejściu w życie uchwał Rady Języka Polskiego. "W latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu" – poinformował dyrektor CKE, dra hab. Robert Zakrzewski. Nowe zasady ortografii, będą jedynymi obowiązującymi począwszy od roku 2031.

Zmiany w ortografii od 1 stycznia 2026 r

Oto pełna lista zmian: