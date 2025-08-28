Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadza analizę wyników egzaminów ósmoklasisty z czasów przed i po likwidacji zadań domowych. Jak się okazało, na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie mieli problemy z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych. Z matematyki problemy sprawiło zadanie otwarte z geometrii płaskiej.

Do dyrektorów i nauczycieli z 2 tysięcy szkół została rozesłana ankieta, w której pracownicy szkół zostali poproszeni o nich doświadczenia własne i uczniów. Wyniki przeanalizuje IBE. Oprócz tego, na początku września ankiety trafią do uczniów i ich rodziców. Wyniki tych trzech części złożą się w pełną ewaluację, która zostanie przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pomysł się nie sprawdził?

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga przywrócenia prac domowych.Praca domowa uczy dziecka samodzielności, pewnej systematyczności, także umiejętności rozwiązywania problemów -powiedział w radiowej Jedynce prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Reklama

Prace domowe nie są obowiązkowe i oceniane od 1 kwietnia w szkołach podstawowych. W klasach 1-3 nauczyciele nie mogą ich w ogóle zadawać. Według założeń MEN, projekt miał za zadanie zachęcić do innego rodzaju pracy z uczniem. Coraz jednak częściej pojawia się opinia, że ten pomysł, się nie sprawdził.

Reklama

"Oczekujemy, że praca domowa wróci"

Jako były nauczyciel, ojciec dzieci, mam wrażenie, że to był błąd- powiedział Sławomir Broniarz.Praca domowa uczy dziecka samodzielności, pewnej systematyczności, także umiejętności rozwiązywania problemów, z którymi będzie się borykało przez całe życie - argumentował.

Dodał, że nie zna nauczycieli, którzy mówią, żezniesienie prac domowych było dobrym krokiem. Nie. To było złe - podkreślił. Nie wykluczył jednak, że istnieją tacy nauczyciele, którzy pochwalają brak zadań do domu.

Oczekujemy, że praca domowa wróci - powiedział szef ZNP. Jego zdaniem że nie musi wracać dokładnie w takim samym kształcie, jaki miała przed zmianami. Ale nie może być tak, że decyzja polityczna ingeruje tak ostro w materię edukacji - podsumował.