Matura 2025, w sesji głównej, przeprowadzona zostanie w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Matura 2026. Harmonogram

4 maja rano odbędzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym . Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu. 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), po południu będą egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. 7 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

po południu będzie egzamin z historii muzyki. 8 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

a po południu z 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 12 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie , a po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

, a po południu będą egzaminy na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 13 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii sztuki.

po południu będzie egzamin 14 maja rano będzie egzamin z informatyki , a po południu egzaminy z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

, a po południu egzaminy jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja rano będzie egzamin z geografii , po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym. 18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

po południu będą egzaminy na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 19 maja rano będzie egzamin z fizyki , po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

, po południu będą egzaminy na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 21 maja rano będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, tego samego dnia przeprowadzone zostaną egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2025/2026. Kiedy egzaminy ustne?

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Zmiany na maturze z polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie oceniania poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych po wejściu w życie uchwał Rady Języka Polskiego. "W latach 2026–2030 w ocenie poprawności ortograficznej w pracach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych akceptowane będą zarówno obecnie obowiązujące, jak i nowe zasady zapisu" – poinformował dyrektor CKE, dra hab. Robert Zakrzewski. Nowe zasady ortografii, będą jedynymi obowiązującymi począwszy od roku 2031.

Nowy egzamin na maturze

Wiosną 2026 r. na maturze po raz pierwszy przeprowadzony zostanie egzamin pisemny z języka ukraińskiego jako języka obcego, czyli będzie mógł być zdawany przez wszystkich maturzystów. Do tego roku egzamin z ukraińskiego przeprowadzany był tylko jako egzamin obowiązkowy dla maturzystów ze szkół i oddziałów dla mniejszości narodowej ukraińskiej.