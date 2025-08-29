Autor petycji (nie ujawnił swojego nazwiska) proponuje, aby absolwenci techników, którzy pomyślnie zdali egzamin zawodowy, mogli ubiegać się o przyjęcie na uczelnie wyższe - na kierunki pokrewne -bez konieczności zdawania egzaminu maturalnego.

Uczniowie bez równych szans?

Proponowane rozwiązanie ma nie wykluczać obecnych możliwości absolwentów techników, czyli podchodzenia do matury mimo niezaliczonych przedmiotów zawodowych i możliwości aplikowania na kierunki studiów niezwiązanych z zawodem.

Według autora petycji, obecny system edukacji nie daje równych szans uczniom techników, którzy kończą szkołę z praktyczną wiedzą i przygotowaniem do zawodu, ale są pozbawieni możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych, jeśli nie zdadzą egzaminu maturalnego, często z przedmiotów niepowiązanych z ich ścieżką zawodową.

Informatyk bez matury z polskiego?

Jako przykład podaje takie sytuacje:

technik informatyk może mieć realne umiejętności programowania i doświadczenie zawodowe, lecz brak zdanej matury z języka polskiego uniemożliwia mu rekrutację na studia informatyczne.

technik hotelarstwa lub turystyki, mimo wieloletniego przygotowania zawodowego i praktyk, nie może kontynuować nauki na kierunkach turystycznych bez zdanej matury.

Zdaniem autora petycji blokuje to "rozwój jednostek, ale również nie wykorzystuje potencjału edukacji zawodowej, której celem powinno być nie tylko wejście na rynek pracy, ale również możliwość dalszego kształcenia. Zaznacza, że egzamin zawodowy to wymagający test teoretyczny i praktyczny.

Efekty zmian

Taka zmiana miałaby - zdaniem autora petycji następujące korzyści:

umożliwi większej liczbie młodych ludzi rozwój i awans edukacyjny,

wzmocni znaczenie szkolnictwa zawodowego w Polsce,

zapewni elastyczność i sprawiedliwość w systemie rekrutacji na studia,

wesprze rynek pracy w pozyskiwaniu lepiej wykształconych, doświadczonych specjalistów

Petycje w sprawie matury

To już kolejna petycja w sprawie matur. Jedna z poprzednich proponowała usunięcie matematyki z obowiązkowej części egzaminy dojrzałości.

Natomiast Fundacja Dobre Państwo w kolejnej petycji apeluje o umożliwienie osobom z opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) studiowania bez konieczności zdania matury. Wskazuje, że obecny system egzaminów – zwłaszcza obowiązkowa matura z matematyki – wyklucza wielu zdolnych uczniów i blokuje ich rozwój edukacyjny oraz zawodowy.

Fundacja wnioskuje o dodanie do ustawy przepisu umożliwiającego przyjęcie na studia wyższe osób z opinią psychologiczno-pedagogiczną stwierdzającą SPE, które ukończyły szkołę średnią, ale nie uzyskały świadectwa dojrzałości.