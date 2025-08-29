Elementy reformy edukacji mają być wprowadzane stopniowo, aby szkoły miały czas na przygotowanie. Od 1 września 2025 r. pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zmieni się także podstawa programowa wychowania fizycznego. Natomiast od września 2026 roku nowe podstawy programowe pozostałych przedmiotów zaczną obowiązywać w przedszkolach oraz 1. i 4. klasie szkoły podstawowej.

Zmiany w szkołach od 1 września 2025

Nowy rok szkolny to okres sporych zmian zarówno dla uczniów i nauczycieli. Wchodzą w życie koleje etapy reformy edukacji, zaczną obowiązywać także zmiany z nowelizacji Karty Nauczyciela.

Co zmieni się od września? Oto lista:

nowe przedmioty w szkole: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna,

możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli specjalistów w wymiarze do 9 godzin tygodniowo (dotyczy szkół niepublicznych),

możliwość tworzenia klas sportowych z mniejszą liczbą uczniów (minimum 14., a nie 20. jak dotąd),

ferie zimowe w innych terminach,

nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego,

redukcja liczby godzin religii lub etyki z dwóch tygodniowo do jednej,

możliwość łączenia uczniów na lekcjach religii w oddziały międzyklasowe, pod pewnymi warunkami,

likwidacja tzw. godzin czarnkowych (godzin dostępności),

wzrost pensji nauczycieli o 3 proc. od stycznia 2026,

wprowadzenie oceny funkcjonalnej.

Reforma edukacji. Lista zmian

Listę zmian przygotował także Instytut Badań Edukacyjnych. Kładzie w niej nacisk na to, co zmieni się w ramach reformy edukacji od nowego roku i w kolejnych latach. Oto kolejne elementy przekształcania polskiej szkoły: