Elementy reformy edukacji mają być wprowadzane stopniowo, aby szkoły miały czas na przygotowanie. Od 1 września 2025 r. pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zmieni się także podstawa programowa wychowania fizycznego. Natomiast od września 2026 roku nowe podstawy programowe pozostałych przedmiotów zaczną obowiązywać w przedszkolach oraz 1. i 4. klasie szkoły podstawowej.

Zmiany w szkołach od 1 września 2025

Nowy rok szkolny to okres sporych zmian zarówno dla uczniów i nauczycieli. Wchodzą w życie koleje etapy reformy edukacji, zaczną obowiązywać także zmiany z nowelizacji Karty Nauczyciela.

Co zmieni się od września? Oto lista:

  • nowe przedmioty w szkole: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna,
  • możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli specjalistów w wymiarze do 9 godzin tygodniowo (dotyczy szkół niepublicznych),
  • możliwość tworzenia klas sportowych z mniejszą liczbą uczniów (minimum 14., a nie 20. jak dotąd),
  • ferie zimowe w innych terminach,
  • nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego,
  • redukcja liczby godzin religii lub etyki z dwóch tygodniowo do jednej,
  • możliwość łączenia uczniów na lekcjach religii w oddziały międzyklasowe, pod pewnymi warunkami,
  • likwidacja tzw. godzin czarnkowych (godzin dostępności),
  • wzrost pensji nauczycieli o 3 proc. od stycznia 2026,
  • wprowadzenie oceny funkcjonalnej.
Reforma edukacji. Lista zmian

Listę zmian przygotował także Instytut Badań Edukacyjnych. Kładzie w niej nacisk na to, co zmieni się w ramach reformy edukacji od nowego roku i w kolejnych latach. Oto kolejne elementy przekształcania polskiej szkoły:

  • Nowe, praktyczne przedmioty (edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna, przyroda w nowej formule, zajęcia praktyczno-techniczne w nowej formule)
  • Nowa, przejrzysta i spójna podstawa programowa – więcej czasu na pogłębianie wiedzy
  • Więcej zajęć praktycznych i projektowych
  • Zmiany w ocenianiu – większy nacisk na ocenę opisową, informację zwrotną i rozwój kompetencji
  • Troska o dobrostan uczniów i nauczycieli
  • Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym od 2031 roku
  • Wsparcie dla nauczycieli – poradniki metodyczne do każdej podstawy programowej, bezpłatne szkolenia, studia podyplomowe, nowoczesne narzędzia metodyczne
  • Równomierne rozłożenie nauki, mniej godzin w klasach 7-8 szkoły podstawowej