Elementy reformy edukacji mają być wprowadzane stopniowo, aby szkoły miały czas na przygotowanie. Od 1 września 2025 r. pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zmieni się także podstawa programowa wychowania fizycznego. Natomiast od września 2026 roku nowe podstawy programowe pozostałych przedmiotów zaczną obowiązywać w przedszkolach oraz 1. i 4. klasie szkoły podstawowej.
Zmiany w szkołach od 1 września 2025
Nowy rok szkolny to okres sporych zmian zarówno dla uczniów i nauczycieli. Wchodzą w życie koleje etapy reformy edukacji, zaczną obowiązywać także zmiany z nowelizacji Karty Nauczyciela.
Co zmieni się od września? Oto lista:
- nowe przedmioty w szkole: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna,
- możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli specjalistów w wymiarze do 9 godzin tygodniowo (dotyczy szkół niepublicznych),
- możliwość tworzenia klas sportowych z mniejszą liczbą uczniów (minimum 14., a nie 20. jak dotąd),
- ferie zimowe w innych terminach,
- nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego,
- redukcja liczby godzin religii lub etyki z dwóch tygodniowo do jednej,
- możliwość łączenia uczniów na lekcjach religii w oddziały międzyklasowe, pod pewnymi warunkami,
- likwidacja tzw. godzin czarnkowych (godzin dostępności),
- wzrost pensji nauczycieli o 3 proc. od stycznia 2026,
- wprowadzenie oceny funkcjonalnej.
Reforma edukacji. Lista zmian
Listę zmian przygotował także Instytut Badań Edukacyjnych. Kładzie w niej nacisk na to, co zmieni się w ramach reformy edukacji od nowego roku i w kolejnych latach. Oto kolejne elementy przekształcania polskiej szkoły:
- Nowe, praktyczne przedmioty (edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna, przyroda w nowej formule, zajęcia praktyczno-techniczne w nowej formule)
- Nowa, przejrzysta i spójna podstawa programowa – więcej czasu na pogłębianie wiedzy
- Więcej zajęć praktycznych i projektowych
- Zmiany w ocenianiu – większy nacisk na ocenę opisową, informację zwrotną i rozwój kompetencji
- Troska o dobrostan uczniów i nauczycieli
- Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym od 2031 roku
- Wsparcie dla nauczycieli – poradniki metodyczne do każdej podstawy programowej, bezpłatne szkolenia, studia podyplomowe, nowoczesne narzędzia metodyczne
- Równomierne rozłożenie nauki, mniej godzin w klasach 7-8 szkoły podstawowej
