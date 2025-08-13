"Cieszymy się z faktu, że ministerstwo dostrzega potrzebę ustawowego ustalenia katalogu praw i obowiązków uczniów. Projekt pomija jednak fakt, że to na rodzicach (prawnych opiekunach) spoczywa obowiązek wychowania, reprezentowania interesów oraz realizacji obowiązków szkolnych, w szczególności wobec małoletnich" - napisali związkowcy z WZZ "Forum - Oświata" w opinii na temat nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Podkreślili, że szkoła musi mieć ustawowo określone narzędzia prawne, umożliwiające egzekwowanie wykonywania obowiązków szkolnych przez dzieci i młodzież.

Rzecznik praw ucznia będzie "groźnym narzędziem"?

Zdecydowanie negatywnie oceniają propozycję ustawowego wprowadzenia systemu rzeczników praw ucznia na każdym szczeblu - od szkoły do ministerstwa. Ich zdaniem proponowany system jest "przeskalowany i kosztowny".

"Oceniamy ten pomysł jako wprowadzenie kolejnego narzędzia nacisku na nauczycieli i szkoły. Jest to szczególnie groźne w sytuacji rosnących postaw roszczeniowych rodziców i młodzieży" - uzasadniają związkowcy.

Postępowania dyscyplinarne

Nie zgadzają się też na wyposażenie rzecznika praw ucznia w uprawnienia związane z postępowaniami dyscyplinarnymi. Ich zdaniem proponowane przez ministerstwo edukacji rozwiązanie jest sprzeczne z przeprowadzonymi pracami grupy roboczej ds. postępowań dyscyplinarnych nauczycieli powołanej przez panią minister w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.

"Stworzenie takiej rady winno następować jako efekt wspólnej inicjatywy głównych interesariuszy: rodziców, nauczycieli i uczniów, a nie tylko jako przymus ustawowy. Odgórne tworzenie rad szkół spowoduje powstanie kolejnej instytucji fasadowej" argumentują nauczyciele z WZZ "Forum - Oświata".

Prawo oświatowe. Najważniejsze zmiany

Projekt nowelizacyjny ustawy - Prawo oświatowe wprowadza taki m.in. zmiany: