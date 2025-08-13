"Cieszymy się z faktu, że ministerstwo dostrzega potrzebę ustawowego ustalenia katalogu praw i obowiązków uczniów. Projekt pomija jednak fakt, że to na rodzicach (prawnych opiekunach) spoczywa obowiązek wychowania, reprezentowania interesów oraz realizacji obowiązków szkolnych, w szczególności wobec małoletnich" - napisali związkowcy z WZZ "Forum - Oświata" w opinii na temat nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Podkreślili, że szkoła musi mieć ustawowo określone narzędzia prawne, umożliwiające egzekwowanie wykonywania obowiązków szkolnych przez dzieci i młodzież.
Rzecznik praw ucznia będzie "groźnym narzędziem"?
Zdecydowanie negatywnie oceniają propozycję ustawowego wprowadzenia systemu rzeczników praw ucznia na każdym szczeblu - od szkoły do ministerstwa. Ich zdaniem proponowany system jest "przeskalowany i kosztowny".
"Oceniamy ten pomysł jako wprowadzenie kolejnego narzędzia nacisku na nauczycieli i szkoły. Jest to szczególnie groźne w sytuacji rosnących postaw roszczeniowych rodziców i młodzieży" - uzasadniają związkowcy.
Postępowania dyscyplinarne
Nie zgadzają się też na wyposażenie rzecznika praw ucznia w uprawnienia związane z postępowaniami dyscyplinarnymi. Ich zdaniem proponowane przez ministerstwo edukacji rozwiązanie jest sprzeczne z przeprowadzonymi pracami grupy roboczej ds. postępowań dyscyplinarnych nauczycieli powołanej przez panią minister w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli.
"Stworzenie takiej rady winno następować jako efekt wspólnej inicjatywy głównych interesariuszy: rodziców, nauczycieli i uczniów, a nie tylko jako przymus ustawowy. Odgórne tworzenie rad szkół spowoduje powstanie kolejnej instytucji fasadowej" argumentują nauczyciele z WZZ "Forum - Oświata".
Prawo oświatowe. Najważniejsze zmiany
Projekt nowelizacyjny ustawy - Prawo oświatowe wprowadza taki m.in. zmiany:
- Powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich: Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich (obsługiwanego przez MEN); 16 Wojewódzkich Rzeczników Praw Uczniowskich (działających przy kuratorach oświaty); Gminnych/Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Uczniowskich Szkolnych Rzeczników Praw Uczniowskich, którymi będą nauczyciele wybierani na to stanowisko przez radę szkoły lub placówki;
- stworzenie ustawowego i zamkniętego katalogu obowiązków uczniowskich;
- surowsze zasady dotyczące nieusprawiedliwionych nieobecności;
- uporządkowanie sytuacji prawnej uczniów pełnoletnich w szkole lub placówce w zakresie oceniania oraz usprawiedliwiania nieobecności;
- wprowadzenie katalogu kar dla uczniów w szkołach i placówkach oświatowych oraz ujednolicenie procedury ich wymierzania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję