Jak wyjaśnił resort cyfryzacji chodzi o wyposażenie szkół w urządzenia i infrastrukturę ICT, które poprawią jakość edukacji w Polsce. Łączna wartość sprzętu to blisko 2 mld 397,4 mln zł brutto.

Chcemy, żeby polskie szkoły miały dostęp do narzędzi, które przygotują uczniów do wyzwań współczesnego świata. Laboratoria AI i STEM to inwestycja w młodych ludzi, ich umiejętności i lepszy start w dorosłe życie. Dzięki temu sprzętowi uczniowie będą mogli rozwijać "umiejętności przyszłości", a nauczyciele prowadzić zajęcia na światowym poziomie – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, cytowany w komunikacie.

Wyposażenie pracowni AI

Postępowanie przetargowe prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, który działa na zlecenie ministra cyfryzacji. Zamówienie obejmuje: 8 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni AI do szkół podstawowych, 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni AI do szkół ponadpodstawowych, 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni STEM do szkół ponadpodstawowych.

Reklama

Za wybór szkół, które otrzymają wsparcie, odpowiadało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła może otrzymać tylko jedną pracownię AI lub jedną pracownię STEM. Łącznie 16 tys. pracowni AI oraz pracowni STEM zostanie przekazanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego 2025/2026.

Reklama

Za unijne pieniądze

Ministerstwo Cyfryzacji planuje przeznaczyć na ten cel łącznie: 2 mld 397,4 mln zł brutto (1 mld 949,1 mln zł netto), w tym: 1 mld 864,2 mln zł brutto (1 mld 515,6 mln zł netto) na zestawy Laboratoriów Sztucznej Inteligencji, 533,2 mln zł brutto (433,5 mln zł netto) na zestawy wyposażenia Pracowni STEM.

Przetarg na pracownie AI i STEM jest elementem działań systemowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Na działania w tym obszarze trafi łącznie ponad 5 mld zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa.

Jak wyjaśnia "Puls Biznesu", "w skład jednego zestawu wchodzi 16 laptopów, jednostka centralna usług AI, urządzenie sieciowe AP z Wi-Fi, szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów, zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej, monitor interaktywny o przekątnej ekranu min. 75 cali ze stojakiem, kamera HD USB wraz z mikrofonem oraz statywem oraz oprogramowanie".

Bony na laptop

Dotychczasowe działania obejmują: