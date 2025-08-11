O przyznanie miejsc uczelniom z negatywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), czyli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, do ministra zdrowia zwrócił się w lipcu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Porozumienie Rezydentów OZZL zaapelowało wówczas do Ministerstwa Zdrowia, aby nie przychylało się do rekomendacji MNiSW.

W opublikowanym w piątek w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym minister zdrowia przyznał ogółem 10 504 miejsca. W tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim limit wynosi 6880 miejsc.

Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 1736 miejsc. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1888 miejsc.

Nowe uczelnie, na których można studiować medycynę

Wśród uczelni, które mogą w roku akademickim 2025/2026 przyjąć studentów na kierunek lekarski, nie ma Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Uczelnie te nie otrzymały pozytywnej oceny PKA.

Reklama

Przyjąć studentów będą mogły:

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi – 50 miejsc,

Uniwersytet w Siedlcach – 30 miejsc,

Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I – 40 miejsc.

Reklama

Nie były one uwzględnione we wcześniejszej wersji projektu rozporządzenia resortu zdrowia. MZ zaznaczyło, że kierunki tych uczelni w 2025 r. otrzymały pozytywną ocenę PKA, która obowiązuje przez okres skrócony do dwóch lat, dlatego mogą prowadzić nabór. W roku 2024/2025 PKA oceniła programy tych uczelni negatywnie i wówczas nie otworzyły naboru.

Dodatkowe miejsca na medycynie

MZ przyznało o 255 miejsc więcej, niż zakładał początkowo projekt (10 249). Dodatkowe miejsca przypadły m.in.:

Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach, w tym filii w Bielsku-Białej,

Uniwersytetowi Rzeszowskiemu,

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu im. Jana Pawła II,

Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,

Akademii Nauk Stosowanych,

Politechnice Wrocławskiej,

Akademii WSB.

W roku akademickim 2025/2026 studentów na kierunki lekarskie może przyjąć 36 uczelni.

Limit na kierunku lekarsko-dentystycznym

Rozporządzenie MZ określiło limit na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku 2025/2026 na 1441 miejsc. W tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim – 864 miejsca, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 286 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 291 miejsc.