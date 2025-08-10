Rzecznik prasowy okręgu warszawskiego partii Razem Aleksander Sławiński przekazał, że partia proponuje wprowadzenie dodatku warszawskiego dla nauczycieli.W Warszawie, gdzie ceny są wyjątkowo wysokie w skali Polski, powinien istniej dodatek warszawski do pensji. Nieprzechodni, nieuzależniony od stażu pracy, który pozwalałby utrzymać się w tym mieście - powiedział podczas piątkowej konferencji. Nauczyciele mieliby też zniżki na komunikację miejską i na wydarzenia kulturalne.

Potrzebni asystenci międzykulturowi

Nauczycielka, członkini partii Razem Daria Kamińska przekazała, że na początku roku szkolnego 2024/2025 około 15 procent uczniów w szkołach pochodziło z Ukrainy. W Warszawie dochodzą jeszcze uczniowie z innych państw, niekoniecznie pochodzących z tego regionu.

Reklama

Urząd miasta nie zainicjował żadnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości współpracy z obcokrajowcami - dodała. Zaznaczyła, że takim rozwiązaniem byłoby zatrudnienie asystentów międzykulturowych. Przez brak asystentów uczniowie mają problem z adaptacją. Asystenci międzykulturowi są potrzebni także ich rodzicom, którzy m.in. mają problem z komunikacją z nauczycielami - podkreśliła.

Reklama

Limity w klasach

Kamińska zaznaczyła, że kolejnym problemem są limity osób w klasach.Nauczyciele nie chcą pracować, a rodzice nie chcą wysyłać do przeludnionych klas swoich dzieci - dodała. Zaznaczyła, że wykorzystując niż demograficzny, miasto powinno tworzyć oddział z mniejszą liczbą dzieci i młodzieży.

Kolejnym punktem jest pomoc dla rodziców i studentów w podniesieniu kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami o indywidualnych potrzebach. Członkini partii razem Anna Trojanowska zaznaczyła, że potrzebny jest system motywowania studentów kierunków pedagogicznych do podejmowania studiów podyplomowych kształcących specjalistów do pracy z osobami o szczególnych potrzebach oraz nauczycieli kształcących takie osoby.

Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli

Ostatnim punktem jest wsparcie psychologiczne dla nauczycieli. Miasto powinno zadbać o dobrostan swoich nauczycieli. Zaproponować m.in. darmowe wsparcie psychologiczne i dofinansowanie tego procesu - powiedziała Trojanowska.

W 2025 roku Rada Warszawy przegłosowała podwyżki dodatków dla wychowawców i opiekunów grup przedszkolnych do 530 zł. Dodatkowo wszyscy stołeczni nauczyciele mogą korzystać m.in. z bezpłatnych szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych, które oferuje samorządowa placówka doskonalenia zawodowego.

Dofinansowanie kształcenia nauczycieli

Od września stołeczny samorząd wdroży w ponad 20 szkołach nowy projekt przygotowany z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Skorzystają z niego też nauczyciele i rodzice. W ofercie warsztaty, szkolenia oraz doposażenie placówek. Wartość programu wyniesie ponad 6,6 mln zł – 50 proc. kwoty pokryją fundusze unijne.

Nauczyciele mogą też składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia. W 2024 roku maksymalna kwota dofinansowania wynosiła do 85 proc. kosztów kształcenia, nie więcej niż 4,2 tys. zł na jednego nauczyciela. W przypadku uzupełniania kwalifikacji pedagogicznych (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne), do 100 proc. kosztów, nie więcej niż 4,2 tys. zł.