Według portalu Studia.gov.pl, w roku akademickim 2024/2025 największą liczbę kandydatów na jedno miejsce odnotowano na kierunku "projektowanie i logistyka materiałów" - 77,3 osoby na miejsce. Na następnych pozycjach znalazły się: orientalistyka - japonistyka (21,9 os./miejsce) oraz Data Science in Economics (21,7 os./miejsce).

Rok wcześniej, w roku akademickim 2023/2024 na czołowych miejscach były:

informatyka społeczn a (30,4 os./miejsce),

a (30,4 os./miejsce), koreanistyka (30,1 os./miejsce),

(30,1 os./miejsce), zielone technologie (28,4 os./miejsce).

Nie ma jeszcze podsumowania z całej Polski tegorocznej rekrutacji. Jej druga część rozpocznie się we wrześniu.

Hity tegorocznej rekrutacji w Krakowie

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w tym roku nie było niespodzianek. Maturzyści od kilku lat wybierają przede wszystkim te same kierunki. Uczelnia podała studia z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce:

filologia orientalna - japonistyka - 13,43 kandydatów na jedno miejsce

- 13,43 kandydatów na jedno miejsce psychologia (W. Filozoficzny) - 13,06 kandydatów na jedno miejsce

kierunek lekarsko-dentystyczny - 12,05 kandydatów na jedno miejsce

- 12,05 kandydatów na jedno miejsce fizjoterapia - 11,42 kandydatów na jedno miejsce

elektroradiologia - 11,10 kandydatów na jedno miejsce

ekonomia – 10,93 kandydatów na jedno miejsce

fizjoterapia - 1142 (995 dla roku 24/25).

Studia z największą liczbą zgłoszeń na UJ w roku 2025/26 to:

prawo - 1933 (1587 dla roku 24/25),

- 1933 (1587 dla roku 24/25), psychologia (W. Filozoficzny) - 1828 (1598 dla roku 24/25),

(W. Filozoficzny) - 1828 (1598 dla roku 24/25), psychologia (WZiKS) - 1428 (1335 dla roku 24/25),

pielęgniarstwo - 1373 (775 dla roku 24/25),

kierunek lekarski - 1243 (1085 dla roku 24/25).

37 kandydatów na miejsce we Wrocławiu

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu chętnych do studiowania medycyny jest zdecydowanie więcej niż miejsc. W regionie rekord padł w filii Uniwersytetu Medycznego w Wałbrzychu, gdzie o jedno miejsce starało się 37 kandydatów. Uczelnia zamierza otworzyć też kolejną filię w Jeleniej Górze. Natomiast we Wrocławiu podobnie jak w ubiegłych latach było 13 chętnych na jedno miejsce.

Psychologia hitem w Łodzi

Psychologia znów była najpopularniejszym kierunkiem wybieranym przez przyszłych studentów podczas tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim. O jedno miejsce na tym kierunku ubiegało się blisko 15 osób. Pozostałe hity rekrutacji to biologia kryminalistyczna – ponad 11 osób na miejsce, filologia angielska – ponad 8 osób, zarządzanie, marketing oraz stosunki międzynarodowe – ponad 7 osób.