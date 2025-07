Program, który wspiera edukację polskich dzieci, ruszył 1 lipca 2025 roku. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski do 30 listopada 2025 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przysługuje każdemu uczniowi uczącemu się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość wsparcia to 300 złotych na każde dziecko.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca dom dziecka, a także dyrektor placówki wychowawczej. Pełnoletni uczniowie, którzy są usamodzielnieni lub nie są na utrzymaniu rodziców, również mogą samodzielnie ubiegać się o to wsparcie.

Wnioski tylko online

Bardzo ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych: wnioski o wypłatę wsparcia z programu można złożyć wyłącznie wformie elektronicznej. Świadczenie trafi bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Wniosek na rok szkolny 2025/2026 złożysz w podobny sposób jak w przypadku programu Rodzina 800+:

Reklama

przez PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych ZUS) lub aplikację mZUS,

(Platformę Usług Elektronicznych ZUS) lub aplikację mZUS, na portalu Empatia.gov.pl,

poprzez swoją bankowość elektroniczną.

Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu, świadczenie otrzymasz najpóźniej we wrześniu. W przypadku wniosków złożonych od września do listopada, ZUS wypłaci pieniądze w ciągu 2 miesięcy.