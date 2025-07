Co oznacza retrogradacja Merkurego w Lwie?

Retrogradacja Merkurego to okres, w którym planeta wydaje się poruszać wstecz na tle nieba. W astrologii wiąże się to z zakłóceniami w obszarach, którymi Merkury rządzi: komunikacją, technologią, podróżami i dokumentami. Gdy retrogradacja odbywa się w ognistym, ekspresyjnym Lwie, nabiera dramaturgii. W centrum uwagi są ego, relacje interpersonalne i kreatywność - i to właśnie tam pojawiają się największe wyzwania.

Merkury w retrogradacji. Te 4 znaki muszą uzbroić się w cierpliwość

Te 4 znaki odczują retrogradację najmocniej:

Lew

To Twój czas, ale nie do końca tak, jak myślałeś. Retrogradacja w Twoim znaku może przynieść frustracje: Twoje słowa są źle odbierane, a zamiast podziwu spotykasz się z niezrozumieniem. Uważaj na konflikty z autorytetami i nie bierz wszystkiego do siebie. To czas na refleksję, nie autopromocję.

Rada: Działaj ostrożnie. Przemyśl dwa razy, zanim coś powiesz albo opublikujesz.

Byk

Lew tworzy z Bykiem napięty aspekt, co może zaburzyć Twoje poczucie stabilności. Rodzinne sprawy, dom, relacje z bliskimi – tu możesz odczuć najwięcej chaosu. Możliwe są nieporozumienia lub konieczność powrotu do starych tematów, które wydawały się zamknięte.

Rada: Odłóż duże decyzje. Skup się na słuchaniu, nie forsuj swojego zdania.

Skorpion

Merkury w retrogradacji rzuca cień na Twoją sferę zawodową. Możliwe napięcia z przełożonymi, błędnie odczytane maile, albo przesunięcia terminów. Dodatkowo, możesz mieć poczucie, że Twoje zaangażowanie nie jest doceniane.

Rada: Zadbaj o jasną komunikację. Potwierdzaj wszystko — najlepiej na piśmie.

Wodnik

Retrogradacja Merkurego w znaku naprzeciwko Twojego — Lwa — uderza bezpośrednio w relacje. Partnerzy, współpracownicy, klienci — tu pojawia się najwięcej spięć. Niewypowiedziane emocje mogą w końcu wypłynąć na powierzchnię.

Rada: Zrób krok w tył. Nie reaguj impulsywnie. To czas na obserwację, nie konfrontację.

Jak przetrwać ten czas?