Wenus wchodzi do Raka. Komu przyniesie pieniądze, a komu miłość?

31 lipca 2025 roku, nad ranem, Wenus – planeta miłości, przyjemności i pieniędzy – przechodzi z lekkiego i towarzyskiego Bliźniaka do czułego, rodzinnego Raka. To astrologiczne wydarzenie uruchamia nową falę emocji, potrzebę bezpieczeństwa i bliskości – ale też może otworzyć drzwi do finansowych niespodzianek.