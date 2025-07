Zdaniem posłanki, coraz więcej nauczycieli jest zainteresowanych wprowadzeniem superwizji zawodowej dla tego zawodu. "W środowisku edukacyjnym potrzeba takiego rozwiązania jest coraz wyraźniej artykułowana" - napisała w interpelacji Paulina Matysiak.

Zwraca uwagę, że nauczyciele nie tylko realizują podstawę programową i zadania wychowawcze, ale również mierzą się z problemami emocjonalnymi i społecznymi swoich uczniów, często bez odpowiedniego wsparcia psychologicznego i organizacyjnego. Jej zdaniem superwizja mogłaby poprawić kondycję zawodową nauczycieli i tym samym jakość edukacyjnego.

Co z projektem ws. superwizji?

Pod koniec kwietnia tego roku rzeczniczka praw dziecka przedstawiła publicznie projekt ustawy o wspieraniu uczniów i nauczycieli. Zawiera on m.in. propozycję wprowadzenia prawa nauczyciela do superwizji – formy wsparcia merytorycznego i emocjonalnego prowadzonej przez doświadczonych, specjalnie przeszkolonych superwizorów.

Projekt ustawy został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednak nie odnotowano dotychczas oficjalnej reakcji resortu w tej sprawie. "Nie wiadomo, czy projekt został włączony do procesu legislacyjnego, czy rozpoczęto jakiekolwiek prace analityczne, konsultacyjne lub międzyresortowe" - zauważa posłanka.

Superwizja jako systemowe wsparcie

Poprosiła MEN o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zapoznało się z projektem ustawy o wspieraniu uczniów i nauczycieli przedstawionym przez rzeczniczkę praw dziecka?

Czy ministerstwo planuje podjąć prace nad tą propozycją legislacyjną, a jeśli tak, na jakim etapie są obecnie te działania?

Czy resort przeprowadził lub planuje przeprowadzić ocenę zasadności wprowadzenia superwizji dla nauczycieli w szkołach?

Czy ministerstwo przewiduje rozpoczęcie konsultacji społecznych z nauczycielami, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie potrzeby wprowadzenia superwizji?

Czy ministerstwo rozważa wpisanie superwizji jako formy systemowego wsparcia nauczycieli do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego?

Jeśli nie planuje się wdrożenia takiego rozwiązania - jakie są argumenty przeciwko i czy istnieją alternatywne formy wsparcia rozważane przez MEN?

Na razie nie ma odpowiedzi MEN na interpelację.

Kto na superwizora?

Zgodnie z projektem RPD superwizorem pracy nauczyciela mogłaby być osoba, która ukończyła szkolenie dla superwizorów, przystąpiła do egzaminu, zdała egzamin i uzyskała certyfikat superwizora. Szkolenie, o którym mowa, realizowałyby placówki doskonalenia nauczycieli po uzyskaniu zgody MEN.

Kto mógłby przystąpić do szkolenia dla superwizorów? Warunkiem byłoby posiadanie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela oraz co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela. Udział w egzaminie byłby płatny – kandydat na superwizora musiałby wnieść opłatę w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (obecnie byłaby to kwota w wysokości ok. 1,6 tys. zł). RPD proponuje od 1 września 2026 r. jako wejście w życie nowych przepisów.