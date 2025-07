Rewolucja na lekcjach WF: Nowa podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło kluczową zmianę w systemie edukacji: ministra edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie wprowadzające nową podstawę programową z wychowania fizycznego. Zmiany wejdą w życie już 1 września 2025 roku, wpływając na sposób, w jaki uczniowie w całej Polsce będą podchodzić do aktywności fizycznej.

Nowe priorytety: zdrowie i kompetencje ruchowe

Głównym celem nowej podstawy programowej jest rozwój podstawowych umiejętności ruchowych, które mają zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia przez całe życie. Zamiast skupiać się wyłącznie na ocenie sprawności, program kładzie nacisk na kształtowanie kompetencji ruchowych, budowanie motywacji do aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i zabawę.

Nowa podstawa programowa obejmuje uczniów wszystkich etapów edukacyjnych - od klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, przez szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I i II stopnia), aż po szkoły policealne.

Testy sprawnościowe dla najmłodszych

Istotną zmianą dla najmłodszych uczniów jest obowiązek przeprowadzania testów sprawnościowych w klasach I-III szkoły podstawowej. Dotychczas testy te były obowiązkowe jedynie dla klas IV-VIII.

Dla starszych uczniów, w klasach VII-VIII szkoły podstawowej, nowa podstawa programowa wprowadza fakultatywny dział umożliwiający zapoznanie się z ćwiczeniami wykorzystywanymi podczas rekrutacji do służb mundurowych oraz innych zawodów wymagających wysokiej sprawności fizycznej. Ma to na celu przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań i pokazanie im praktycznego zastosowania nabytych umiejętności.

Holistyczne podejście do WF-u

Nowa podstawa programowa opiera się na kilku kluczowych założeniach, które mają zapewnić holistyczne podejście do wychowania fizycznego. Wśród nich wyróżnia się: