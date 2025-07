W czwartek sejmowa Komisja Edukacji i Nauki zajmuje się pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji Karty nauczyciela i niektórych innych ustaw. Nowacka wyraziła nadzieję, że rozwiązania wpłyną korzystnie na poprawę warunków pracy nauczycieli.

Wśród najważniejszych zmian wymieniła podwyższenie wysokości nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy i wprowadzenie nowej, "potrzebnej i sprawiedliwej" nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. Było rażącą niesprawiedliwością, że pracownicy samorządowi mogli mieć taką nagrodę, a nie przysługiwała ona nauczycielom – zaznaczyła.

Nagroda za 45 lat pracy

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela przewiduje m.in. zmiany w zakresie wynagradzania. Zgodnie z nim podwyższona zostanie kwota nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Nagroda za 40 lat pracy zwiększy się z obecnych 250 proc. pensji miesięcznej do 300 proc. Wprowadzona zostanie także nowa nagroda za 45 lat pracy -w wysokości 4 miesięcznych pensji. To kwota ok. 25 tys. zł, która ma zachęcić nauczycieli w wieku emerytalnym do pozostania w zawodzie.

Warto pamiętać, że nagroda jubileuszowa dla nauczycieli jest zwolniona z opodatkowania. Nie są za nią potrącane składki od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli są zazwyczaj wypłacane raz w roku, najczęściej w okresie letnim, czyli w sierpniu lub we wrześniu.

Skrócenie okresu zatrudnienia na czas określony

Barbara Nowacka powiedziała także, że inną zmianą jest skrócenie okresu zatrudnienia na czas określony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego dla nauczyciela początkującego. To realizacja jednego z naszych zobowiązań, by zawód nauczyciela uczynić atrakcyjnym również dla młodych osób przychodzących do tego kluczowego dla funkcjonowania państwa zawodu – podkreśliła. We wtorek projekt tzw. dużej nowelizacji Karty nauczyciela przyjął rząd. Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo od 1 września 2025 r.