Według ekspertów, mobbing w placówkach oświatowych to poważny problem, podobnie jak w wielu innych instytucjach i firmach. Z rozmów przeprowadzonych wśród osób, które wzięły udział w szkoleniach dla nauczycieli, zorganizowanych przez ZNP, wynika, że zdecydowana większość nauczycieli zetknęła się z przypadkiem mobbingu, przemocy psychicznej lub naruszeń godności w miejscu pracy. W jednej ze szkół aż sześciu nauczycieli jest na zwolnieniu psychiatrycznym z powodu mobbingu w pracy - powiedziała Iwona Kordjak, ekspertka z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w pracy, w rozmowie z "Głosem Nauczycielskim".

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Coraz więcej nauczycieli właśnie z tego powodu rezygnuje z pracy. Strefa Edukacji zapytała Barbarę Nowacką, szefową MEN, o to, jak resort zamierza przeciwdziałać pogłębiającemu się wypaleniu zawodowemu nauczycieli, w nowej, zreformowanej szkoleWypalenie zawodowe nauczycieli widzę. Jest jedną z większych trosk całego naszego społeczeństwa, bo to od nauczycieli, od tego, jak stworzą atmosferę w szkole, w klasie, zależy tak naprawdę później dobrostan dzieci – powiedziała Barbara Nowacka.

Dodała, że stan psychiczny nauczycieli jest ważny, ponieważ najtrwalsze wspomnienia ze szkoły, jakie noszą ze sobą uczniowie, to właśnie relacje z nauczycielami. Kiedy pytamy młodego człowieka, co najlepiej będzie pamiętał ze szkoły, owszem, pamięta relacje międzyludzkie, ale zawsze powie: wspaniała nauczycielka ta, mój idol, tak mnie wychował. Zresztą wczoraj Sławosz Uznański też opowiadał o swoich najlepszych nauczycielach. Ale życie nauczycieli nie jest łatwe i mamy tego pełną świadomość - dodała ministra.

Nie tylko godne zarobki

Barbara Nowacka podkreśliła, że jeśli chodzi o nauczycieli to ważne są nie tylko godne zarobki, ale także "przywracanie im społecznego szacunku i odbudowa autorytetu, nadwątlonego m.in. przez publiczny hejt".To jest kwestia dobrej płacy, to jest kwestia tego, co nam się udało – czyli po pierwsze wyłączenia hejtu na nauczycieli, przynajmniej w mediach publicznych, ale też wyłączenia opresyjnego działania kuratoriów, które mają za zadanie wspierać nauczycieli – wyjaśniła.