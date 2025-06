MEN poszukuje łącznie 400 koordynatorów z 200 szkół (po dwie osoby z jednej placówki), którzy od 1 sierpnia 2025 r. do 30 czerwca 2028 r. będą angażować się w kluczowe działania:

Wdrażanie nowej metody: Koordynatorzy wprowadzą opracowaną Metodę wsparcia rówieśniczego (peer support) w swoich szkołach.

Wsparcie "Schoolworkerów": Będą odpowiedzialni za nabór i wspieranie uczniów pełniących rolę "Schoolworkerów", czyli rówieśniczych liderów wsparcia.

Rozwój zawodowy: Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, superwizjach i mentoringu.

Monitorowanie i raportowanie: Będą uczestniczyć w badaniach i działaniach ewaluacyjnych, a także prowadzić wymaganą sprawozdawczość.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie Metody wsparcia uczniów i uczennic w kryzysach psychicznych, opartej na wzajemnym wsparciu rówieśniczym.

Kto może zostać koordynatorem? Wymagania i zasady aplikowania

Oferta skierowana jest do doświadczonych specjalistów. MEN określa konkretne wymagania dla kandydatów:

Motywacja: Wysoka motywacja do wprowadzenia innowacyjnej metody wsparcia rówieśniczego.

Doświadczenie zawodowe: Kandydaci muszą pracować w szkole ponadpodstawowej na stanowisku: psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, nauczyciela-wychowawcy.

Staż pracy: Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie w szkole (dla psychologów i pedagogów) lub 5-letnie doświadczenie jako wychowawca klasy (dla nauczycieli-wychowawców).

Zgoda dyrektora: Obowiązkowe jest uzyskanie zgody dyrektora swojej placówki na realizację Pilotażu.

Rekrutacja już ruszyła. Jak złożyć wniosek?

Nabór na stanowisko koordynatora wsparcia rówieśniczego trwa od 16 czerwca 2025 r. od godziny 8:00 do 29 czerwca 2025 r. do godziny 23:59. MEN preferuje zgłoszenie dwóch kandydatów z jednej szkoły ponadpodstawowej, ale każdy kandydat musi wypełnić indywidualny formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej MEN, w zakładce "Regulamin z załącznikami". O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz wynik oceny merytorycznej zgłoszeń.