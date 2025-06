Kwestia laptopów w polskim systemie edukacji nadal budzi duże zainteresowanie. Część nauczycieli już otrzymała tzw. bon na laptop, pozostali liczą na to, że wkrótce i oni zostaną objęci wsparciem. Wszystko wskazuje na to, że oczekiwania te zostaną spełnione – rząd zapowiada, że kolejne osoby wkrótce skorzystają z programu. Tym razem wsparcie, choć na innych zasadach, otrzymają także nauczyciele przedszkoli.

Ci nauczyciele już otrzymali bon na laptop

W pierwszym etapie programu „Laptop dla nauczyciela” jako pierwsi bon o wartości 2500 złotych na zakup sprzętu otrzymali wychowawcy oraz nauczyciele pracujący z uczniami klas IV–VIII szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w tym również zatrudnieni w szkołach artystycznych. W kolejnych etapach wsparcie zostało rozszerzone o następne grupy – m.in. nauczycieli z klas I–III i szkół ponadpodstawowych.

Nowe plany Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowało nowy projekt rozporządzenia, które wskazuje grupy nauczycieli, wychowawców oraz pozostałych pracowników pedagogicznych – zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, a także szkołach artystycznych – mają prawo do jednorazowego świadczenia w postaci bonu na zakup laptopa. Liczba beneficjentów ma się zwiększyć.

Tym nauczycielom przysługuje bon na zakup laptopa

Wsparciem w postaci bonu na zakup laptopa, zgodnie z projektem rozporządzenia, zostają objęci:

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych; wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych; wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej; inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej; pozostali niewymienieni w pkt 1–4 wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty, a także inni pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, o których mowa w pkt 1–5, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia.

Do listy uprawnionych dodano jeden punkt. Oznacza to, że ze wsparcia będą mogli dodatkowo skorzystać nauczyciele, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania dofinansowania nie otrzymali go, np. z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

Co z nauczycielami przedszkola?

Choć nauczyciele przedszkoli początkowo zostali pominięci w programie bonów na laptopy, rząd zapowiedział, że również oni otrzymają wsparcie. Będzie ono jednak realizowane na innych zasadach niż w przypadku nauczycieli szkół. Placówki przedszkolne mogą ubiegać się o granty w wysokości do 6366 zł w ramach konkursów organizowanych w ramach inwestycji C2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy. Środki te można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do celów służbowych.

Również w planowanym na 2025 r. programie rządowym wspierającym proces cyfrowej transformacji edukacji planuje się uwzględnić możliwość wsparcia placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakupie służbowego sprzętu komputerowego do dyspozycji nauczycieli – podkreślono w uzasadnieniu.

To kropla w morzu w porównaniu z dofinansowaniem, jakie otrzymują nauczyciele ze szkół

Choć tym razem nauczyciele przedszkola nie zostaną pozbawieni wsparcia, nie będzie ono równe temu, które otrzymują ich koledzy ze szkół. Co więcej, nie wiadomo jeszcze, czy przewidziana dla nich forma pomocy nie przekreśli możliwości ubiegania się o bon na laptop w przyszłości.