Ministerstwo Edukacji Narodowej ucięło spekulacje. Po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wywołał falę dyskusji na temat wliczania ocen z religii do średniej, resort edukacji wydał jednoznaczny komunikat: oceny z religii nie są wliczane do średniej ocen rocznych i końcowych. To ważna informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli.