Cyfrowa legitymacja w mObywatelu będzie miała te same uprawnienia, co jej plastikowy odpowiednik. Oznacza to, że studenci nadal będą korzystać ze wszystkich ulg i zniżek, do których uprawnia ich status. Wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, wyraził zadowolenie z tej inicjatywy: Cyfrowa legitymacja będzie zawsze pod ręką – w aplikacji mObywatel. Wprowadzamy legitymacje studenckie w mObywatelu dostępne dla ponad miliona studentów i studentek w całej Polsce.

Nadal chcesz plastik? Masz wybór

Choć mobilna legitymacja staje się domyślnym rozwiązaniem, studenci, którzy preferują tradycyjne dokumenty, nadal mogą wnioskować o fizyczną kartę elektroniczną. Co ważne, wszystkie dotychczas wydane legitymacje – zarówno te fizyczne, jak i cyfrowe w mObywatelu – zachowują ważność do końca ich terminu.

Wprowadzenie mobilnych legitymacji studenckich to kontynuacja strategii rządu, która zakłada rozwój prostych, cyfrowych i przyjaznych usług dla obywateli. Polska już wcześniej wprowadziła podobne rozwiązania, takie jak mLegitymacja ucznia czy mLegitymacja nauczyciela.