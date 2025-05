Dorota Marek, posłanka KO interweniowała w sprawie problemów z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych. "Obecnie szkoły w Polsce korzystają z różnych, komercyjnych systemów rekrutacyjnych i dzienników elektronicznych, które nie są ze sobą kompatybilne ani zintegrowane. Sytuacja ta prowadzi do niedogodności w przypadku, gdy sąsiadujące ze sobą miasta, gminy lub powiaty wykorzystują różne rozwiązania informatyczne" - napisała w interpelacji do MEN.

Podwójna rekrutacja, uczniowie blokują miejsca

W konsekwencji szkoła w jednym powiecie nie ma możliwości zweryfikowania, czy uczeń złożył aplikację do szkoły w innym powiecie. Prowadzi to do blokowanie miejsc. "Szkoła, nie wiedząc, że kandydat wybrał inną placówkę, odrzuca kolejnych chętnych, mimo że w rzeczywistości posiada wolne miejsca. To z kolei prowadzi do niepotrzebnego zamieszania oraz zmniejsza efektywność i przejrzystość procesu rekrutacyjnego" - argumentuje posłanka.

Chciałaby wiedzieć, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje podjęcie działań mających na celu centralizację i integrację tych usług. Posłanka pyta też, czy ministerstwo rozważa utworzenie jednolitego, ogólnopolskiego systemu rekrutacyjnego, który byłby połączony z:

elektronicznym dziennikiem ucznia,

portalem do wyboru rozszerzeń maturalnych,

platformą z wynikami egzaminów zewnętrznych,

oraz innymi funkcjonalnościami wspierającymi proces edukacyjny i organizacyjny w szkołach?

MEN zapowiada zmiany w systemie rekrutacji

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w odpowiedzi na interpelację przypomina, że każdy absolwent szkoły podstawowej może aplikować do co najmniej trzech szkół w poszczególnych powiatach, niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata. "Fakt złożenia w innym powiecie (konkretnej sieci szkół) aplikacji nie może mieć żadnego przełożenia na wynik postępowania rekrutacyjnego w innym powiecie (innej sieci), ponieważ każda z tych sieci przeprowadza niezależne postępowania rekrutacyjne" - podkreśla wiceminister.

Katarzyna Lubnauer zapowiada także rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów oraz generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym". Jego celem ma być "rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających cyfryzację procesów edukacyjnych".

Zmiany w rekrutacji. Znikną problemy?

Na bazie już istniejącego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) został zbudowany Krajowy System Danych Oświatowych (KSDO). Ma on być w dalszym ciągu ulepszany i rozbudowywany. "KSDO umożliwia wymianę danych pomiędzy wieloma systemami, eliminując wielokrotne wprowadzanie tożsamych danych w oświatowych systemach/zbiorach danych. Oznacza to uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświaty i zasobami informacyjnymi, jak również wprowadzenie wspólnego interfejsu umożliwiającego obsługę istotnych obszarów dla użytkowników" - wyjaśniła wiceminister.