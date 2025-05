Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała duże zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego, które mają wejść w życie od 1 września 2025 roku. Celem zmian jest zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży i popularyzacja sportu wśród dzieci i rodziców.

Więcej sportu na świeżym powietrzu i różnorodności zajęć

Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na częstsze uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Eksperci rekomendują również wprowadzenie większej różnorodności form aktywności fizycznej na lekcjach, aby uczniowie mogli spróbować różnych dyscyplin, a nie tylko ciągle grać w jedną grę. Po pierwsze, otrzymaliśmy liczne rekomendacje dotyczące wychodzenia i uprawiania sportu na zewnątrz. Po drugie, dotyczące tego, co należy robić, jeśli dziecko z jakichś powodów nie chce ćwiczyć, np. brać udziału w grach zespołowych. Otóż może się przejść; odpracować lekcję robiąc kroki - mówiła w Polskim Radiu minister Nowacka.

Nowe rozwiązania dla uczniów, którzy nie chcą ćwiczyć

Minister Nowacka zdradziła, że nowa podstawa programowa przewiduje rozwiązania dla uczniów, którzy z różnych powodów nie chcą brać udziału w tradycyjnych ćwiczeniach. Będą oni mogli np. przejść się lub "odpracować lekcję robiąc kroki".

Głównym celem nowej podstawy programowej WF jest "kształtowanie całożyciowej potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, rozwój sprawności motorycznej i świadomej postawy prozdrowotnej". Podkreślono, że WF to proces złożony, integrujący wiedzę z różnych dziedzin, mający na celu lepsze zrozumienie wpływu ruchu na zdrowie. "Głównym celem podstawy programowej w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne jest kształtowanie całożyciowej potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, rozwój sprawności motorycznej i świadomej postawy prozdrowotnej." - zapisano w projektach nowej podstawy.

Testy sprawnościowe i przygotowanie do służb mundurowych

Projekt nowej podstawy programowej przewiduje obowiązkowe testy sprawnościowe już od klas I-III szkoły podstawowej (analogiczne do tych w klasach IV-VIII). Dla klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych przewidziano fakultatywny dział z ćwiczeniami stosowanymi podczas rekrutacji do służb mundurowych.

Nowa podstawa programowa od roku szkolnego 2025/2026

Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 września 2025 roku i będą realizowane we wszystkich typach szkół. Minister Nowacka podkreśliła, że jako społeczeństwo ruszamy się coraz mniej, dlatego tak ważne są te zmiany w edukacji. Nasze społeczeństwo jest coraz mniej zdrowe, dlatego trzeba zrobić wszystko, by młodzież się ruszała i by sport był popularny zarówno wśród dzieci, jak i rodziców - mówiła minister Nowacka.