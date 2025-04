Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie przewidujące 5-procentowy wzrost pensji nauczycieli. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw 19 marca. Podwyżka obejmuje wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

Jak czytamy w uzasadnieniu: "w wyniku wzrostu kwoty bazowej oraz zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, od dnia 1 stycznia 2025 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego wzrosło o 5 proc. w stosunku do średniego wynagrodzenia nauczycieli obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 r."

Podwyżki dla nauczycieli 2025. Nawet 888 zł wyrównania już od kwietnia

Podwyżki obejmują zarówno nauczycieli z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, jak i tych z innym wykształceniem. W pierwszej grupie – czyli magistrów z przygotowaniem pedagogicznym – wzrost wynosi:

Reklama

245 zł dla nauczycieli początkujących,

253 zł dla mianowanych,

296 zł dla dyplomowanych.

W przypadku drugiej grupy, gdzie zaliczają się m.in. licencjaci oraz nauczyciele bez pełnych kwalifikacji pedagogicznych, wzrost wynagrodzeń wygląda nieco skromniej:

239 zł dla początkujących,

246 zł dla mianowanych,

257 zł dla dyplomowanych.

888 zł więcej dla nauczycieli. Oto szczegóły podwyżek 2025

Choć to krok w stronę poprawy sytuacji finansowej w zawodzie, wielu nauczycieli jest rozczarowanych skalą zmian. W zeszłym roku dostali 30-procentowe podwyżki i liczyli, że ten trend się utrzyma. Rzeczywistość okazała się mniej optymistyczna.

ZNP nie szczędzi słów krytyki wobec decyzji rządu. W przesłanych uwagach do projektu wylicza: "Płaca minimalna wzrosła w 2025 r. o 7,8 proc. a pensje nauczycieli jedynie o 5 proc. Pensja nauczyciela początkującego to wzrost o 245 zł, a dyplomowanego to wzrost o 296 zł. Natomiast wzrost płacy minimalnej wyniósł 366 zł".

Związkowcy domagają się kolejnej podwyżki jeszcze w tym roku – o 10 procent. Rząd odpowiada jasno: nie ma na to środków.

"Wysokość podwyżki wynagrodzenia nauczycieli w 2025 r. związana jest z możliwościami finansowymi budżetu państwa, które uwzględniają procedurę nadmiernego deficytu i obowiązującą stabilizującą regułę wydatkową" – argumentuje Ministerstwo Edukacji.

Reklama

Choć wyrównania wyniosą od 717 do 888 zł, zależnie od stopnia awansu, wielu nauczycieli wciąż zarabia niewiele więcej niż wynosi płaca minimalna – 5100 zł brutto dla początkujących to ledwie o 434 zł więcej niż ustawowe minimum.

Źródło: Fakt.pl, MEDIA, PAP