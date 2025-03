Jednym z najbardziej znanych wizjonerów w historii jest Nostradamus. Francuski lekarz i astrolog z XVI wieku w swoich enigmatycznych czterowierszach miał przewidzieć wiele wydarzeń, które rzeczywiście się spełniły. W jego proroctwach można znaleźć odniesienia do "wielkiej wojny", której początkiem będzie "trzęsienie ziemi" i "zaćmienie słońca". Niektórzy interpretatorzy uważają, że mogą one odnosić się do współczesnych napięć geopolitycznych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Azji, jednakże w interpretacjach pojawia się również Europa.

Baba Wanga i jej mroczne wizje przyszłości

Bułgarska mistyczka Baba Wanga, która zasłynęła trafnymi przewidywaniami, również miała wizję globalnego konfliktu. Według jej słów, świat czeka "wielki pożar", który pochłonie miliony istnień. Wskazywała ona na Bliski Wschód jako potencjalne miejsce wybuchu konfliktu, który może przerodzić się w wielką wojnę światową, która obejmie również Europę. W przeszłości jej prognozy dotyczące zamachów terrorystycznych i katastrof naturalnych sprawdziły się, co sprawia, że jej słowa są dla wielu powodem do niepokoju.

Reklama

Współcześni jasnowidze o przyszłości świata

Nie tylko dawne proroctwa budzą dziś zainteresowanie. Współcześni wizjonerzy, tacy jak Craig Hamilton-Parker, twierdzą, że przyszłość rysuje się w ciemnych barwach. Hamilton-Parker przewidział m.in. wybór Donalda Trumpa i pandemię COVID-19. Teraz ostrzega przed konfliktem, który może rozpocząć się na Morzu Południowochińskim i szybko eskalować w globalną wojnę, które obejmie większość kontynentów, w tym również Europę.

Co mówi Krzysztof Jackowski?

Polski jasnowidz Krzysztof Jackowski również podzielił się swoimi obawami dotyczącymi nadchodzących lat. W jego wizjach pojawia się perspektywa konfliktu, który może objąć nie tylko Europę jako kontynent, ale też Polskę. Według Jackowskiego, kluczowym wydarzeniem będzie wojna na Bliskim Wschodzie, która może przerodzić się w większy, globalny konflikt.

Warto jednak pamiętać, że choć proroctwa jasnowidzów bywają intrygujące, ich interpretacja jest niezwykle trudna. Często są one zapisane w sposób symboliczny i niejednoznaczny, co pozwala na różnorodne odczytanie ich znaczenia. Niektórzy traktują je jako ostrzeżenie, inni jako zwykłe spekulacje bez pokrycia w rzeczywistości. Pewne jest jedno – w czasach niepewności ludzie chętnie sięgają po wszelkie źródła, które mogą rzucić choćby cień światła na przyszłość.