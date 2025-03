Już 15 marca 2025 roku rozpocznie się pierwsza w tym roku retrogradacja Merkurego, tym razem w znaku Barana. To okres, który astrologowie kojarzą z zakłóceniami w komunikacji, trudnościami w planowaniu oraz nieporozumieniami. Dodatkowo 30 marca cofający się Merkury wróci na kilkanaście dni do znaku Ryb, co jeszcze bardziej wpłynie na nasze emocje i intuicję.