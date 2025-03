Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja, której autor chce zatrzymać emigrację młodych lekarzy z Polski. Postuluje wprowadzenie przepisów zobowiązujących absolwentów kierunków lekarskich do odpracowania koszów w polskim systemie ochrony zdrowia lub zwrotu pieniędzy, jeśli po studiach nie zostaną w kraju. Chodzi o studia na koszt państwa. Resort już wypowiedział się na temat tego pomysłu.

Autor petycji (nie wyraził zgodny na podanie danych osobowych) uzasadniając swój pomysł wskazał na trzy kluczowe argumenty:

Niedobór lekarzy w Polsce

Emigracja absolwentów

Koszty kształcenia

Przypomina też, że podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Niemczech czy USA, gdzie absolwenci mają możliwość odpracowania kosztów edukacji w publicznych placówkach lub są zobowiązani do ich zwrotu w przypadku podjęcia pracy poza systemem.

Argumenty na rzecz zwrotu kosztów

Autor petycji postuluje:

Zobowiązanie do pracy w polskim systemie ochrony zdrowia. Jego zdaniem absolwenci studiów medycznych finansowanych z budżetu państwa powinni być zobligowani do przepracowania określonego czasu(np. 4-5 lat) w publicznej służbie zdrowia.

Zwrot kosztów edukacji. W przypadku decyzji o emigracji bez podjęcia zatrudnienia w Polsce w wyznaczonym okresie, absolwenci powinni być zobowiązani do zwrotu kosztów kształcenia w proporcjonalnej wysokości.

System zachęt do pracy w Polsce. Jego zdaniemkonieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów wspierających młodych lekarzy, takich jak atrakcyjne wynagrodzenie, lepsze warunki pracy czy wsparcie w procesie specjalizacji.

"Wprowadzenie powyższych rozwiązań zapewni lepsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz pozwoli efektywniej wykorzystać środki publiczne przeznaczone na kształcenie lekarzy" - napisał autor petycji.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w swojej odpowiedzi poinformowało, że petycja nie mogła zostać uwzględniona. Tłumaczy, że postulowane rozwiązana są już częściowo elementem prawa powszechnie obowiązującego.

Jednym z nich jest wprowadzona w 2022 r. forma wsparcia dla studentów medycyny, która polega na możliwości udzielenia kredytu na studia medyczne (wraz z obowiązkiem spłaty kredytu na studia medyczne po ukończonych studiach lub odpracowania tych studiów w publicznej służbie zdrowia). Kredyt przeznaczony jest dla studentów kierunku lekarskiego, którzy wybrali studia odpłatne w języku polskim.

Ile lekarzy wyjeżdża z Polski za granicę?

Szacuje się, że rocznie około 900 lekarzy decyduje się na wyjazd za granicę, co prowadzi do sytuacji, w której Polska finansuje kształcenie medyków dla innych państw. Kształcenie lekarzy w Polsce jest opłacane ze środków publicznych. Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, koszt wykształcenia przyszłego lekarza to ok. 200 -250 tys. zł.

