Przypomnijmy, że 26 lutego 2025 roku Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. Spór prawny dotyczył zapisu Karty nauczyciela i tak zwanego pensum.

To 18 godzin przy tablicy, a pozostałe godziny to tak zwane godziny ponadwymiarowe. Jeśli nauczyciel spędzi w pracy więcej niż 40 godzin tygodniowo, szkoła powinna mu za nie zapłacić. Chodzi tu m.in. o pracę podczas wycieczek szkolnych, czy zajęć sportowych organizowanych w sobotę.

Pozew złożyła nauczycielka

Wyrok zapadł po tym, jak jedna z nauczycielek z liceum w pozwie przeciwko szkole udowodniła, że pracowała więcej niż 40 godzin w tygodniu jako koordynatorka projektu wymiany zagranicznej uczniów. Za te nadgodziny zażądała zapłaty.

"Trzeba podkreślić, że płacenie za przekroczenie norm czasu pracy, czyli za nadgodziny, jest zasadą w polskim systemie prawnym. Jak ktoś pracuje dłużej, to polskie prawo pracy mówi mu o tym, że ma prawo do dodatkowej zapłaty lub rozliczenia tych przekroczeń czasem wolnym" – podkreślił w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Piotr Prusinowski.

ZNP: To nieprawdziwa informacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w odpowiedzi na uchwałę SN komunikat. Czytamy w nim, że "uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów zmienia dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie czasu pracy nauczycieli. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem SN do nauczycieli nie miały zastosowania przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych”.

Przeciwko temu zaprotestował Związek Nauczycielstwa Polskiego. "To nieprawdziwa informacja" napisali związkowcy w "sprostowaniu" do komunikatu MEN zamieszczonego na swojej stronie. ZNP przypomina, że do tej pory. Sąd Najwyższy nie wydawał wyroków, które dotyczyłyby kwestii prawa nauczycieli do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

"Kwestia ta była natomiast wielokrotnie rozstrzygana przez sądy powszechne, których jednolita linia orzecznicza wskazuje, iż nauczyciele mają prawo do wynagrodzenia za pracę w 41-pierwszej i kolejnych godzinach w tygodniu liczonego zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulującymi zasady wynagradzania za godziny nadliczbowe" czytamy w komunikacie ZNP.