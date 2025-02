Projekt trafił we wtorek do konsultacji publicznych. Obecnie wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu oraz wniosek o naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole rodzice lub sam pełnoletni uczeń składają dyrektorowi przedszkola lub szkoły do dnia 20 września danego roku szkolnego. Z kolei oświadczenie o rezygnacji z nauki tego języka i nauki własnej historii i kultury można złożyć do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.

Jak zauważył w uzasadnieniu do projektu resort, oba oświadczenia woli składane są już po rozpoczęciu zajęć szkolnych, tymczasem organizacja roku szkolnego, ruch kadrowy oraz planowanie arkusza organizacji szkoły/przedszkola odbywa się od początku roku kalendarzowego, a jego najbardziej intensywny okres przypada na miesiące styczeń – czerwiec.

Zmiana terminów składania dokumentów

Dlatego w projekcie zaproponowano zmianę terminów składania dokumentów na wcześniejsze. Chodzi o to, by dyrektor mógł sprawnie i odpowiedzialnie zorganizować kolejny rok szkolny, by miał w okresie planowania organizacji roku szkolnego aktualne informacje w zakresie liczby dzieci/uczniów, zasobu kadrowego.

Stąd zgodnie z projektem wniosek o naukę ma być złożony przez rodziców lub samego pełnoletniego ucznia nie później niż do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego organizacja zajęć ma dotyczyć. Natomiast w przypadku dzieci/uczniów dopiero przyjmowanych do przedszkola/szkoły wniosek ma być składany nie później niż do dnia 31 lipca roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę odpowiednio w przedszkolu lub szkole.

Rozwiązanie przejściowe

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, zaproponowany termin 31 lipca uwzględnia praktykę wyznaczania terminów także w postępowaniach uzupełniających do szkół, pozwalając uczniowi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której faktycznie kandyduje, i jednocześnie zapewnia dyrektorowi szkoły miesięczny okres dostosowania arkusza do organizacji szkoły, która ma obowiązywać od 1 września. Z kolei oświadczenie o rezygnacji z zajęć ma być złożone nie później niż do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego rezygnacja dotyczy.

W projekcie zaproponowano też, aby w 2025 r. obowiązywało rozwiązanie przejściowe - rodzice dziecka lub pełnoletni uczeń, niezależnie czy będą kontynuować naukę w placówce czy dopiero ją rozpoczynać mogli złożyć wniosek lub oświadczenie do dnia 31 lipca.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ma wejść w życie z dniem 30 kwietnia 2025 r.