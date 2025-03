Obecnie dodatek za wychowawstwo wynosi 300 zł i według nauczycieli to zdecydowanie zbyt mała kwota, jak na liczne obowiązki, które są z tym związane. Doszło to tego, że część nauczycieli odmawia wzięcia wychowawstwa, ponieważ im się to nie opłaca.

"Kiedyś myślałem i pewnie słusznie, że bycie wychowawcą to jest kwintesencja zawodu. I rzeczywiście robiłem to za drobne. Piękne przygody. Potem myślałem tak: 1000 złotych dodatku i mogę to robić. No ale to było przed pandemią i inflacją. Dzisiaj mogę wziąć odpowiedzialność za grupę dzieci i ich problemy oraz grupę rodziców i ich problemy, bo taka to jest przecież praca, za 1500 złotych. W sensie, taka propozycja byłaby powodem, abym to rozważył. (…) ZNP do boju! A tak poważnie, zacznijmy się wreszcie wszyscy szanować..." - napisał Marcin Korczyc z Fundacji JaNauczyciel pod postem ZNP ws. wysokości dodatku za wychowawstwo.

Kwota podana w tonie żartobliwym, ale wiele osób chętnie by się pod nią podpisało. Trwają prace nad zmianą wysokości dodatku za wychowawstwo. Walczą o to związkowcy i mówi o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej. ZNP proponuje kwotę 500 zł. Ministra Barbara Nowacka chce ten dodatek podnieść o 100 zł.

Jak podaje Portal Samorządowy nie zgadza się na to minister finansów Andrzej Domański. Policzył, że koszty takiej operacji wyniosłyby prawie 1,4 mld zł rocznie. "Podwyższenie minimalnej stawki dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy będzie rozważane w dalszych pracach nad poprawą warunków pracy nauczycieli. Skutki finansowe takiego działania będą możliwe do oszacowania po określeniu kwoty zwiększenia - napisał wiceminister edukacji Henryk Kiepura w odpowiedzi na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Lipiec.

Z czego składa się pensja nauczycieli?

Dodatki stanowią ważną część wynagrodzenia nauczycieli. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w skład pensji nauczyciele mogą też wchodzić pieniądze za:

za wysługę lat,

funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,

dla mentora,

dla wychowawcy klasy,

motywacyjny,

za warunki pracy,

nagroda jubileuszowa,

nagroda ze specjalnego funduszu nagród,

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Podstawą pensji nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Na 2025 r. jej wysokość ustalono na 5 434,82 zł, zwiększając ją tym samym o 5 proc. w stosunku do tej obowiązującej w 2024 r. Zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego zwiększa się dodatkowo o 2,308 proc.