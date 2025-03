Wyższe wynagrodzenie ma być wypłacane wstecznie od 1 stycznia tego roku. Nauczyciele dostaną je w formie wyrównania. Projekt rozporządzenia zakłada 5 proc. wzrost wynagrodzeń i jest już w konsultacjach.

"W wyniku wzrostu kwoty bazowej oraz zwiększenia średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, od dnia 1 stycznia 2025 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego wzrosło o 5 proc. w stosunku do średniego wynagrodzenia nauczycieli obowiązującego od dnia 1 stycznia 2024 r." – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowych przepisów.

Wyrównanie dla drugiej grupy zaszeregowania nauczycieli

Zgodnie z projektem MEN minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wzrosną od 1 stycznia:

Reklama

dla nauczycieli początkujących – o 245 zł;

dla nauczycieli mianowanych – o 253 zł;

dla nauczycieli dyplomowanych – o 296 zł.

Reklama

Chodzi tu o nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego, posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Wyrównanie dla drugiej grupy zaszeregowania nauczycieli

W drugiej grupie zaszeregowania płacowego nauczycieli (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub pozostałe wykształcenie) proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną dla nauczycieli:

dla nauczycieli początkujących – o 239 zł;

dla nauczycieli mianowanych – o 246 zł;

dla nauczycieli dyplomowanych – o 257 zł.

Ponieważ podwyżki dla nauczycieli zostaną wypłacone "wstecz" od 1 stycznia, pedagodzy dostaną wyrównanie za trzy miesiące. Może to być co najmniej od 717 zł dla nauczycieli początkujących do 888 zł dla nauczycieli dyplomowanych.

Pensja dla nauczycieli: Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki

Podstawą pensji nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Na 2025 r. jej wysokość ustalono na 5 434,82 zł, zwiększając ją tym samym o 5 proc. w stosunku do tej obowiązującej w 2024 r. Zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego zwiększa się dodatkowo o 2,308 proc.

Ważną część wynagrodzenia nauczycieli stanowią dodatki. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w skład pensji nauczyciele mogą też wchodzić pieniądze za: