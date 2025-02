Egzamin został zaplanowany według precyzyjnego harmonogramu. Sprawdziany rozpoczną się 13 maja 2025 roku (we wtorek) o godzinie 9:00 od języka polskiego. Następnego dnia, 14 maja, uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, natomiast egzamin z języka obcego nowożytnego odbędzie się 15 maja 2025 roku o tej samej godzinie.

Dla osób, które z różnych powodów nie będą mogły przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, przewidziano dodatkową sesję z języka obcego – odbędzie się ona 12 czerwca 2025 roku.

Wybór języka obcego

Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka obcego nowożytnego dostępny będzie w sześciu wariantach językowych:

angielskim,

francuskim,

hiszpańskim,

włoskim,

niemieckim,

rosyjskim.

Uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu z tego języka, którego uczyli się w ramach obowiązkowego programu nauczania. Zatem wybór musi być spójny z dotychczasową edukacją. Wyjątkiem od tej zasady są uczniowie obywateli Ukrainy – oni mają swobodę wyboru spośród wszystkich dostępnych języków.

Deklaracje i terminy zmiany wyboru języka

Uczniowie mieli obowiązek złożenia pisemnej deklaracji określającej wybrany język obcy do 30 września 2024 roku. Jeśli jednak ktoś zdecydował się w między czasie na zmianę, musi to zgłosić do 13 lutego 2025 roku.

Zmiana wymaga ponownego złożenia deklaracji u dyrektora szkoły – wzór dokumentu można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyjątek dla laureatów i finalistów

Uczniowie, którzy zdobyli tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z wykazanych przedmiotów, lub laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim bądź ponadwojewódzkim, w innym języku obcym niż ten, który został pierwotnie zadeklarowany, mogą zmienić swój wybór do 29 kwietnia 2025 roku, składając odpowiednią deklarację, która uwzględni osiągnięte wyróżnienie.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy wyniki?

Ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty będzie miało miejsce 4 lipca 2025 roku.

Źródło: MEDIA, CKE