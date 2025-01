Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN, dyrektorzy szkół i przedszkoli będą mieli możliwość łatwiejszego łączenia uczniów z różnych roczników i klas na lekcjach religii. Od przyszłego roku szkolnego resort planuje wprowadzenie jednolitego wymiaru jednej godziny tygodniowo dla lekcji religii i etyki, które mają odbywać się przed lub po obowiązkowych zajęciach.

Religia w szkołach. MEN: Ustąpiliśmy Kościołowi

Pomysł ten spotkał się z krytyką ze strony Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Według niej, "nieuzasadnione i dyskryminujące jest przyjęcie zasady, że lekcje religii mają być umieszczane przed lub po innych zajęciach szkolnych".

Katarzyna Lubnauer poinformowała w TVP Info, że decyzja o jednej godzinie lekcji religii została skonsultowana z Kościołem. Zrobiliśmy wszystko, żeby skonsultować tę decyzję z Kościołem. Zdajemy sobie sprawę, że wymiar jednej godziny jest sensowny - powiedziała. Wyjaśniła, że obecnie w szkołach podstawowych liczba godzin religii jest porównywalna z sumą zajęć historii, WOS-u i edukacji dla bezpieczeństwa.

Dodała również, że w przypadku, gdy wszystkie dzieci w klasie będą uczestniczyć w lekcjach religii, nie będą one musiały odbywać się na początku lub końcu dnia. Jeżeli 100 proc. dzieci będzie w danej klasie chodzić na lekcje religii, to wtedy ona będzie mogła być nie pierwsza i nie ostatnia, ale to w sytuacji, w której nikt nie musi czekać, to jest podstawowy warunek - wskazała.

Religia w szkołach. Nowe zasady

W klasach I-III szkół podstawowych wprowadzono dodatkowe ograniczenia dotyczące tworzenia grup uczniów na lekcjach religii. Jak poinformowała wiceministra, nie będzie możliwe łączenie grup uczniów z różnych klas, jeśli liczba uczestników przekroczy siedem osób. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają tworzenie takich grup. Będzie można (to zrobić – PAP) tylko między oddziałami w ramach tego samego rocznika – zaznaczyła Lubnauer.

Na pytanie o termin ostatecznego zatwierdzenia nowych przepisów, Lubnauer odpowiedziała, że rozporządzenie zostanie przedstawione po powrocie z komisji prawniczej.

Obecnie religia w publicznych szkołach realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, podczas gdy dyrektor szkoły ustala tygodniowy wymiar godzin dla etyki. Zajęcia organizowane są na wniosek rodziców, a uczniowie mogą uczęszczać na religię, etykę, oba przedmioty lub żaden z nich.

Źródło: MEDIA, PAP