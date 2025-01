"W związku z powtarzającymi się od kilku lat prośbami i wnioskami obywateli, a także wystąpieniami parlamentarzystów Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycję nowych grup województw, w których uczniowie będą mieli ferie w tym samym terminie" - poinformował PAP resort edukacji.

Reklama

Koniec z długimi feriami. Nowe zasady podziału na grupy województw

Jak wyjaśnia MEN przy nowym podziale kierowano się porównywalną łączną liczba uczniów w poszczególnych grupach województw. Zaznaczono, że nieco mniejsza liczba uczniów dotyczy grupy z województwem mazowieckim, które w opinii rodziców i organizacji turystycznych najliczniej korzysta z form wypoczynku zimowego.

"Zmiana w składzie dotychczasowych grup spowodowuje, że w niektórych sąsiadujących ze sobą województwach ferie będą trwały w tym samym terminie (co pozwoli zrealizować często zgłaszany postulat rodziców)" - przekazało MEN.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Minister edukacji ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw. Ma je podać nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Reklama

W czerwcu ub.r. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że w roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe będą w trzech terminach: od 19 stycznia do 1 lutego 2026 r. ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, od 2 lutego do 15 lutego 2026 r. z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego, a od 16 lutego do 1 marca 2026 r. z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Ferie zimowe. Nowe zasady

MEN poinformowało ponadto PAP, że w kolejnych latach zostanie zachowana zasada rotacji grup województw, tzn. grupa, która w 2026 r. będzie miała ferie w ostatnim terminie, w 2027 r. będzie je miała w pierwszym terminie itd. "Ponadto z uwagi na fakt, że od 2011 r. dzień 6 stycznia został przywrócony jako dzień wolny od pracy, nie ma już uzasadnienia dla odrębnego terminu ferii na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" - dodał resort.

Od roku szkolnego 2003/2004 województwa zostały podzielone przez ministra edukacji na cztery grupy, w których ferie odbywają w kolejnych następujących po sobie czterech terminach. Wprowadzono też wówczas zasadę, że terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego, a w kolejnym – na drugą połowę lutego. Z tej reguły wyłączono woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są na przełomie stycznia i lutego (częściowo pokrywają się z terminem dla pierwszej grupy województw i częściowo dla drugiej).

Wcześniej minister edukacji podawał tylko terminy ferii. O tym, które województwa mają ferie w danym terminie decydowali samodzielnie poszczególni kuratorzy oświaty. W efekcie bywało tak, że większość województw miała ferie w tym samym terminie, podczas, gdy w pozostałych pojedyncze.

Źródło: PAP