Baba Wanga - kim była?

Baba Wanga nazywana była "Nostradamusem Bałkanów". Wangelija Pandewa Dimitrowa – tak brzmiało jej prawdziwe imię i nazwisko. Kobieta ta była niewidomą bułgarską wizjonerką. Jej przepowiednie dotyczyły ludzi, ale też całego świata.

Baba Wanga urodziła się w 1911 roku jeszcze na terenie Imperium Osmańskiego w ubogiej rodzinie. Wzrok straciła w 1923 roku. Miała wówczas wypadek i do śmierci go nie odzyskała. Po drodze odkryła swoją zdolność do jasnowidzenia. Twierdziła, że Bóg odebrał jej wzrok, ale dał jej dar widzenia przyszłości.

Pierwsza z przepowiedni Baby Wangi, która przyniosła jej sławę, dotyczyła wybuchu II wojny światowej. Z daru jasnowidzenia kobiety korzystało wielu zwykłych obywateli, a także znanych osobistości. Byli wśród nich politycy m.in. car Bułgarii Borys III czy Leonid Breżniew. Baba Wanga zmarła w 1996 roku na raka piersi.

Według niektórych teorii kobieta współpracowała z Bułgarską Partią Komunistyczną, a wygłaszane przez nią proroctwa służyły ZSRR. Do dziś jej przepowiednie są polem do nadużyć. Dlaczego tak się dzieje? Baba Wanga mówiła trudnym do zrozumienia dialektem, a do tego była niepiśmienna. W jej wizjach brakowało szczegółów. Można je więc w bardzo prosty sposób dopasować do różnych sytuacji i osób.

Co przepowiedziała Baba Wanga?

Baba Wanga oprócz II wojny światowej, miała przepowiedzieć również datę własnej śmierci. W swoich wizjach widziała podobno również moment, kiedy ma nastąpić koniec świata. Ma to być rok 5079. Zwolennicy bułgarskiej mistyczki twierdzą, że przewidziała ona wiele ważnych wydarzeń w historii świata.

Te wydarzenia przepowiedziała Baba Wanga:

śmierć Józefa Stalina,

rozpad ZSRR

katastrofę w Czarnobylu,

śmierć księżnej Diany

zatopienie okrętu podwodnego Kursk,

zamachy terrorystyczne 11 września 2001 roku

Warto zwrócić uwagę na to, że Baba Wanga ma na swoim koncie wiele przepowiedni, które się nie sprawdziły. Prorokowała, żeBarack Obama będzie ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku, jak wieszczyły jej wizje miała wybuchnąć III wojna światowa. Twierdziła, że skutkiem tego konfliktu ma być wyludnienie Europy, które nastąpi w 2016 roku.

Baba Wanga przepowiedziała także zmianę orbity Ziemi i burzę słoneczną, która miała zmienić pole magnetyczne na naszej planecie. Miało to nastąpić w 2023 roku. Przepowiadała także śmiercionośnego wirusa pochodzącego z Syberii. Jedno z państw, jak wieszczyła miało prowadzić prace nad bronią biologiczną, która przyniesie śmierć wielu ludziom.

Przepowiednie Baby Wangi na 2025 rok

Z przepowiedni Baby Wangi na 2025 rok wynika, że to będzie rok bardzo trudny dla całej ludzkości. Świat ma się zacząć chylić ku upadkowi. To będzie czas, kiedy rozpoczną się wydarzenia zwiastujące i przyczyniające się do wyginięcia ludzkości.

Być może chodzi o upały, z którymi co roku latem mamy do czynienia, być może o inne anomalie pogodowe. Jak wieszczyła Baba Wanga rok 2025 ma być tym, zwłaszcza w Europie, kiedy zginie wielu mieszkańców. Nie tylko przez to, co będzie działo się z planetą, ale także konflikty, które mają w niej miejsce.

Czy przepowiednie Baby Wangi niosły jakieś pozytyw na 2025 rok? Możliwe, że pojawi się przełom w medycynie i powstanie skuteczne lekarstwo na raka. Naukowcy mają wpaść na trop nowych możliwości w tej kwestii. Z kolei ludzie mają rozwinąć w sobie zdolność telepatii. Baba Wanga wieszczyła, że 2025 będzie rokiem, który śmiało można zaliczyć jako "początek apokalipsy".

Do przepowiedni "Nostradamusa z Bałkanów" należy podchodzić z dużym dystansem. Wiele z tych rzeczy, które przepowiedziała Baba Wanga nie sprawdziło się i nie zostało potwierdzonych. Warto mieć na uwadze, że jej jasnowidzenie było niejasne i zagmatwane. Dlatego też warto być ostrożnym i nie wierzyć w to, co przewidywała.