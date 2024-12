Strach przed piątkiem trzynastego ma nawet swoją nazwę – paraskewidekatriafobia. Pochodzi ona od greckich słów „paraskevi” (piątek), „dekatreis” (trzynasty) oraz „fobia” (strach).

Klątwa templariuszy

Jedna z teorii mówi, że w piątek 13 października 1307 roku król Francji, Filip IV, kazał zatrzymać i torturować, a potem zabić członków zakonu templariuszy. Był wśród nich wielki mistrz. Jacques de Molay miał przed śmiercią przekląć króla oraz papieża Klemensa V.

Reklama

Ostatnia wieczerza

W tradycji chrześcijańskiej piątek miał bardzo złe skojarzenia, ponieważ to właśnie w ten dzień tygodnia ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. Co więcej, w Ostatniej Wieczerzy uczestniczyło 13 osób – Jezus i 12 apostołów, z których Judasz, zdrajca, był trzynastym. W średniowieczu piątek jak ognia wystrzegano się podejmowania ważnych decyzji.

Pechowa trzynastka

Liczba 13 od dawna uważana jest za pechową w wielu kulturach. W numerologii liczba ta symbolizowała niepełność i niestabilność, ponieważ następowała po liczbie 12, która oznaczała pełnię (12 miesięcy w roku, 12 znaków zodiaku). "Przekroczenie" 12 uważano za zburzenie harmonii.

Samospełniająca się przepowiednia

Co nas czeka w piątek trzynastego? Stanie się to, co sami zrobimy. Samospełniająca się przepowiednia to zjawisko psychologiczne, polegające na tym, że nasze przekonania i oczekiwania wpływają na nasze zachowania tak, że te przekonania stają się rzeczywistością. Gdy więc uwierzymy, że w piątek trzynastego wydarzy się coś złego, to możemy zrobić wszystko, by tak naprawdę się stało.

Nie zawsze piątek trzynastego

Na przykład we Włoszech bardziej pechowa od 13 jest 17. W starożytnym Rzymie przeklęta była właśnie siedemnastka. To dlatego, że zapis tej liczby w rzymskim systemie to XVII, a jej anagram to łacińskie VIXI, czyli złowieszcze „io vissi” – „żyłem”. Życzymy sobie dobrego i długiego życia, więc oczywiste jest, że tej siedemnastki lepiej unikać.