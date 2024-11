W tegorocznej edycji rankingu brano pod uwagę 1900 uczelni z 96 państw całego świata. W zestawieniu dotyczącym inżynierii mechanicznej oraz nauki o pomiarach ujęto sześć polskich uczelni: Politechnikę Opolską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Warszawską i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Najwyższe, 150 miejsce w kategorii inżynierii mechanicznej zajęła Politechnika Wrocławska. Druga na liście Politechnika Opolska znalazła się w drugiej setce wyróżnionych. Na kolejnych miejscach, w 3. i 4. setce uczelni można znaleźć politechniki z Gdańska, Poznania i Warszawy.

Osiągnięcie dla Politechniki Opolskiej

W kategorii nauk o pomiarach najwyżej ocenione zostały: Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Gdańska, które znalazły się w drugiej setce światowej listy. Kolejne miejsca zajęły: Politechnika Opolska i Politechnika Warszawska - obydwie w trzeciej setce rankingu.

Zajęcie tak wysokich miejsc w rankingu jest szczególnym osiągnięciem dla stosunkowo niewielkiej uczelni z Opola. Dla nas to przede wszystkim potwierdzenie, że przyjęty kierunek rozwoju naukowego jest realizowany i to realizowany skutecznie. To także efekt zaangażowania pracowników. Jest to dla nas sukces tym bardziej znaczący, że w tym roku zmieniły się kryteria ocen i są obecnie bardziej korzystne dla dużych uczelni - powiedział prof. Grzegorz Królczyk, prorektor PO.

Ranking najlepszych szkół wyższych

Ranking najlepszych szkół wyższych, nazywany Listą Szanghajską, został po raz pierwszy opublikowany w 2003 r. przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju (Chiny). Od 2009 r. zestawienie przygotowuje firma ShanghaiRanking Consultancy, która w każdej edycji ocenia ponad 2500 uniwersytetów z całego świata, a tysiąc najlepszych umieszcza na liście. Firma co roku publikuje też m.in. ranking kierunków akademickich (Global Ranking of Academic Subjects) oraz listę najlepszych uczelni i wydziałów sportowych (Global Ranking of Sport Science Schools and Departments).

ARWU powstaje na podstawie sześciu wskaźników. To m.in. liczba absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrody Nobla i Medale Fieldsa ("matematyczne Noble"), liczba najczęściej cytowanych badaczy, liczba artykułów publikowanych w czasopismach "Nature" i "Science" oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index).

