Kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Uczyli kłamać i manipulować- tak oceniła przedmiot szkolny Historia i Teraźniejszość ministra edukacji Barbara Nowacka. Te słowa padły 12 października podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej, podczas której premier Donald Tusk podsumował miniony rok rządów.

Na słowa Nowackiej zareagował autor podręcznika do HiT prof. Wojciech Roszkowski. "W Dniu Komisji Edukacji Narodowej składamy pozew wobec minister Barbary Nowackiej za jej weekendowe występy. Kwotę zadośćuczynienia wyliczyliśmy za każdą stronę obu tomów podręcznika" - poinformował na platformie X.

Wojciech Roszkowski podał kwotę

Dzisiaj prof. Wojciech Roszkowski przekazał szczegóły. Podał kwotę, której będzie domagał się w sądzie od minister.

"W metrze zapytała mnie ostatnio przemiła Pani, na jaką kwotę pozwałem Panią Minister. Otóż na 512.000 zł, 1000 zł za każdą stronę podręcznika. W sumie to ciekawe, że takie emocje budzi Barbara Nowacka wśród zwykłych Warszawiaków… zaledwie po paru miesiącach urzędowania" - napisał Wojciech Roszkowski na platformie X.

HiT w szkole

Przedmiot historia i teraźniejszość został wprowadzony przez PiS w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. Powstały też dwa podręczniki HiT dla I i II klasy szkoły ponadpodstawowej, z których korzystały kolejne roczniki rozpoczynające naukę w szkole średniej. Autorem jednego z podręczników jest prof. Wojciech Roszkowski. Jego książka wywołała duże kontrowersje. W efekcie zdecydowana większość szkół odmówiła uczenia na podstawie tej książki.

W tym roku szkolnym HiT-u nie ma już w programie nauczania pierwszych klas szkół średnich. Starsze roczniki będą kontynuowały nauczanie przedmiotu, a całkowicie zniknie on ze szkół w roku szkolnym 2026/2027.

Sam Roszkowski też został wcześniej pozwany przez rodzinę, która dzięki metodzie in vitro ma dziecko. Rodziców oburzył cytat z podręcznika "Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej".

