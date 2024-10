Jak zapowiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, jeszcze w tym roku, a konkretnie na przełomie października i listopada, zostanie zainicjowana procedura konsultacji społecznych nad projektem podstawy programowej przedmiotu edukacja zdrowotna. Ma on wejść do szkół od września przyszłego roku, zastępując dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie.

Od kiedy edukacja zdrowotna w szkołach?

Od 1 września 2025 roku w polskich szkołach pojawi się nowy, obowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Będzie on poruszał wiele zagadnień związanych ze zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym uczniów. Będzie to przedmiot obowiązkowy, który zastąpi dotychczasowe, fakultatywne zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

Zakres tematyczny nowego przedmiotu w szkołach - edukacji zdrowotnej

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, zakres tematyczny nowego przedmiotu jest szeroki i obejmuje holistyczne podejście do zdrowia człowieka. Będzie on uwzględniał zarówno aspekty zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, a także zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem, profilaktyką chorób, uzależnieniami, edukacją seksualną oraz wiedzą o organizmie człowieka.

Kto będzie uczył edukacji zdrowotnej?

Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą prowadzić nauczyciele posiadający specjalistyczne kwalifikacje, m.in. biolodzy, nauczyciele wychowania fizycznego, psychologowie oraz pedagodzy z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu edukacji zdrowotnej.

W celu uzupełnienia kadry nauczycielskiej o specjalistów w nowej dziedzinie, Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje sfinansować bezpłatne studia podyplomowe na wybranych uczelniach. Alokacja środków na ten cel została już zatwierdzona.

Przeszkolenie nauczycieli edukacji zdrowotnej

Okazuje się, że rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej napotka na znaczne trudności. Po pierwsze, brakuje absolwentów studiów podyplomowych przygotowujących do nauczania tego przedmiotu, który dopiero jest wprowadzany. Po drugie, nauczyciele innych dyscyplin będą wymagać dodatkowego przygotowania, aby móc podjąć się tego zadania. W związku z powyższym utworzenie nowej kadry pedagogicznej zajmie co najmniej rok.

Proces zdobywania nowych kwalifikacji przez nauczycieli będzie długotrwały. Studia podyplomowe mogą ruszyć najwcześniej na wiosnę, jednak ich uruchomienie uzależnione jest od opracowania szczegółowego programu nauczania, który z kolei wymaga zatwierdzenia odpowiednich przepisów prawnych.

Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której poszczególni nauczyciele, np. biolog czy nauczyciel wychowania fizycznego, prowadziliby zajęcia skupione na wąskich obszarach zdrowia, takich jak żywienie czy aktywność fizyczna. Zwłaszcza że nowa podstawa programowa kładzie duży nacisk na samodzielność uczniów, podobnie jak w przypadku edukacji obywatelskiej. Jednak obecne przepisy nie pozwalają na tak elastyczne podejście.

Aby skutecznie wdrożyć metody projektowe i wprowadzić nowe formy pracy, niezbędna jest zmiana obecnej siatki godzin. Przydzielenie przedmiotowi zaledwie 14 godzin rocznie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wychowania do życia w rodzinie, znacząco ogranicza możliwości realizacji ambitnych projektów edukacyjnych.

Podstawa programowa przedmiotu edukacja zdrowotna

Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podkreślała już w kwietniu tego roku, że edukacja zdrowotna powinna być priorytetem w szkołach. Jej zdaniem, jeśli nie zaczniemy kształtować zdrowych nawyków już w młodym wieku, będziemy świadkami wzrostu liczby osób nieświadomych zasad profilaktyki i nieprzygotowanych do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, takimi jak np. brak aktywności fizycznej czy kryzysy zdrowotne.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, planowany nowy przedmiot ma zastąpić dotychczasowy Wychowanie do Życia w Rodzinie, obejmując swoim zakresem klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz klasy I i II szkoły ponadpodstawowej. Warto zauważyć, że pierwotne założenia dotyczące szkół ponadpodstawowych uległy zmianie w trakcie konsultacji społecznych.

Istotnym aspektem jest fakt, że podstawy programowe nowego przedmiotu zostaną poddane konsultacjom społecznym w najbliższej przyszłości. Dodatkowo planuje się umożliwienie prowadzenia zajęć nauczycielom posiadającym kwalifikacje z zakresu wychowania do życia w rodzinie, biologii lub wychowania fizycznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że nowa podstawa programowa będzie wzorowana na podstawie programowej edukacji obywatelskiej.

