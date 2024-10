Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP przez rzecznika prasowego ZUS, Wojciecha Dąbrówkę, studenci, którzy w pierwszym dokumencie potwierdzili całkowity czas nauki, a następnie nie przerwali studiów, nie muszą dostarczać kolejnych zaświadczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS członkom rodziny osoby zmarłej, która była ubezpieczona. Ma na celu częściowe zabezpieczenie materialne osób, które utraciły główne źródło utrzymania. Prawo do renty rodzinnej mają zazwyczaj:

Małżonek: bez względu na wiek i dochody, jeśli pozostawał w związku małżeńskim ze zmarłym.

bez względu na wiek i dochody, jeśli pozostawał w związku małżeńskim ze zmarłym. Dzieci: własne, przysposobione, a także dzieci drugiego małżonka, jeśli pozostawały na utrzymaniu zmarłego.

własne, przysposobione, a także dzieci drugiego małżonka, jeśli pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Rodzice: jeśli pozostawali na utrzymaniu zmarłego.

jeśli pozostawali na utrzymaniu zmarłego. Wnuki: jeśli pozostawały na utrzymaniu zmarłego.

jeśli pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Rodzeństwo: jeśli pozostawało na utrzymaniu zmarłego i nie ma innych osób uprawnionych.

Od 1 marca 2024 roku wysokość renty rodzinnej w minimalnej wartości wynosi tyle samo co najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1780,96 zł brutto. Jaka jest wysokość renty rodzinnej w 2024 roku?

Renta rodzinna wynosi: 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba; 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby; 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Ważny termin dla studentów

Jak wyjaśnił rzecznik ZUS, termin na złożenie wymaganych dokumentów upływa 31 października. Wypłata renty rodzinnej za październik uzależniona jest od tego, czy zaświadczenie zostanie dostarczone w tym miesiącu. Rzecznik ZUS dodał, że renta rodzinna to świadczenie pieniężne przyznawane dziecku po śmierci rodzica. Prawo do renty przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia 25 roku życia. Oznacza to, że jeśli dziecko uczy się jeszcze na ostatnim roku studiów po osiągnięciu 25. roku życia, prawo do renty przedłuża się do momentu zakończenia studiów.

Kontynuowanie nauki przez uczniów i studentów potwierdza zaświadczenie wydane przez szkołę lub uczelnię. Dokument ten zazwyczaj obejmuje okres jednego roku szkolnego lub akademickiego, bądź cały okres trwania studiów. Na podstawie tego zaświadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę rodzinną.

ZUS może skontrolować studenta

Dąbrówka podkreślił, że w przypadku wskazania przez uczelnię w pierwszym zaświadczeniu pełnego okresu studiów (np. pięciu lat), Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten czas. Zaznaczył, że ZUS ma prawo w każdej chwili zweryfikować, czy student rzeczywiście kontynuuje naukę.

Zaznaczył, że w przypadku, gdy zaświadczenie nie określa całkowitego okresu nauki, lecz jedynie poszczególne semestry lub lata akademickie, konieczne jest regularne przedkładanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku o dalszą wypłatę świadczenia wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym kontynuowanie nauki.

Rzecznik podkreślił także, że osoby pobierające rentę rodzinną mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przerwaniu lub zakończeniu nauki. Niezastosowanie się do tego obowiązku może skutkować kontynuowaniem wypłaty świadczenia osobie, która nie ma do niego prawa, co z kolei wiąże się z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami.

