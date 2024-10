Do tej pory uczniowie i rodzice często wyrażali wdzięczność wobec nauczycieli, wręczając im mniej lub bardziej symboliczne prezenty. Początkowo były to skromne podarunki, jak kwiaty czy słodycze, jednak z biegiem lat przekształciły się one w coraz bardziej kosztowne upominki, co często prowadziło do sytuacji konfliktowych między rodzicami.

Dzień Nauczyciela 2024. Koniec z drogimi prezentami?

Tu warto przypomnieć, że zbyt kosztowne upominki mogą być postrzegane jako forma korupcji. W niektórych przypadkach nauczyciele otrzymywali karty podarunkowe do luksusowych ośrodków, posiłki w drogich restauracjach, a nawet wycieczki zagraniczne. Takie prezenty mogą przyciągnąć uwagę służb antykorupcyjnych, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne czy prokuratura.

Ryzyko prawne przy kosztownych prezentach

Kodeks karny jasno definiuje korzyści majątkowe, a przyjęcie prezentu może zostać uznane za łapówkę, jeśli istnieje ryzyko, że wpłynie to na relacje nauczyciel-uczeń. Przepisy przewidują za to kary pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Nowe standardy ochrony małoletnich

Zmiany w podejściu do upominków dla nauczycieli wynikają również a może przede wszystkim z wprowadzenia nowych standardów ochrony małoletnich, które zaczęły obowiązywać w bieżącym roku szkolnym.

Przepisy te zostały wprowadzone, jako konsekwencja tragicznej śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który zmarł w wyniku przemocy domowej. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i regulują relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami.

Dzień Nauczyciela bez prezentów? Uwaga na nowe przepisy

W ramach nowych wytycznych, które nie są obligatoryjne, szkoły mogą dostosowywać zasady do swoich potrzeb. Zgodnie z zaleceniami, nauczyciele nie powinni przyjmować pieniędzy ani prezentów od uczniów i ich rodziców. Jednym z głównych powodów tych regulacji jest uniknięcie sytuacji, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie uczniów.

Niektóre placówki wprowadziły jednak dodatkowe adnotacje, które pozwalają na przyjmowanie drobnych upominków okazjonalnych, związanych z ważnymi świętami szkolnymi, takimi jak kwiaty czy prezenty składkowe o symbolicznej wartości. Tego rodzaju gesty są traktowane jako wyraz wdzięczności i nie wywołują kontrowersji.

Nowe przepisy mają na celu zminimalizowanie nadużyć, ale pozostawiają przestrzeń na symboliczne gesty uznania, które są istotnym elementem budowania pozytywnych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

