Stypendium szkolne - czym jest?

Stypendium szkolne to forma wsparcia finansowego przyznawana uczniom, których rodziny przechodzą trudności materialne. Mogą to być np. rodzice bez pracy, chorujący lub mający problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez urząd gminy, który ocenia sytuację materialną rodziny i podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium.

Stypendium szkolne 2024/2025 - dla kogo?

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolne przysługuje uczniom doświadczającym trudności finansowych spowodowanych m.in. bezrobociem rodziców, chorobą w rodzinie, wielodzietnością czy uzależnieniem. Również uczniowie z rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub zdarzeniami losowymi mogą ubiegać się o takie wsparcie.

Stypendium szkolne może przybierać formę finansowego wsparcia na pokrycie całości lub części kosztów związanych z edukacją ucznia, w tym zajęć wyrównawczych i dodatkowych, lub też zostać udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Stypendium może być przyznane szczególnie w przypadku rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wychowawczych, uzależnieniami lub innymi trudnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak samotne rodzicielstwo czy zdarzenia losowe. Wysokość świadczenia, które może otrzymać uczeń, jest ustalana na podstawie odpowiedniego proc. zasiłku rodzinnego i może być przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych.

Stypendium szkolne – ile wynosi?

Stypendium szkolne, w odróżnieniu od zasiłku szkolnego, ma charakter okresowy i jest przyznawane cyklicznie, co miesiąc, przez cały rok szkolny. Stypendium szkolne przyznawane jest w wysokości od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie. Świadczenie to wypłacane jest co miesiąc przez maksymalnie dziesięć miesięcy w roku szkolnym, co daje łącznie kwotę maksymalnie 2480 zł. Wysokość stypendium uzależnia się od sytuacji indywidualnej ucznia, a decyzję podejmuje gmina.

Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest spełnienie kryterium dochodowego. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600 złotych. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów szkolnych, w tym kryteria dochodowe i wysokość świadczeń, zostały określone w regulaminie pomocy materialnej dla uczniów, dostępnym w ośrodku pomocy społecznej. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 września 2024 roku.