Wiceszef MNiSW Maciej Gdula poinformował, że prace nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce są już na zaawansowanym etapie. Wyraził również nadzieję, że proces legislacyjny ruszy jeszcze we wrześniu.

Polityk w czwartek w Radiu Kraków odniósł się do tematu nowelizacji ustawy w kontekście sytuacji na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie ministerstwo rozpoczęło proces odwołania z funkcji rektora prof. Piotra Borka.

Prace nad nowelizacją są bardzo zaawansowane, mam nadzieję, że będziemy w stanie rozpocząć tę rządową ścieżkę legislacyjną już we wrześniu – powiedział Maciej Gdula.

Koniec patologii na uczelniach? Nowelizacja ustawy ma wyeliminować nieprawidłowości

Jego zdaniem znowelizowana ustawa pozwoli wyeliminować patologie, do jakich dochodziło na uczelniach wyższych. Mieliśmy bardzo dużo przykładów działań rektorów, które budziły wątpliwości. (…) Ramy prawne muszą chronić dobre obyczaje, a nie skłaniać do odchodzenia od nich – podkreślił wiceminister.

Dopytywany o przyczyny wszczęcia postępowania odwołania prof. Borka z funkcji rektora UKEN zaznaczył, że są to „poważne zarzuty”, wobec których resort nie mógł być obojętny. Jak podkreślił, wniosek o odwołanie prof. Borka jest dobrze udokumentowany, oparty na twardych dowodach.

Szkolnictwo wyższe w Polsce - nadchodzą duże zmiany

Działania nielegalne potwierdzane wyrokami sądu były tolerowane, uchodziły płazem – mówił Gdula o sytuacji na UKEN.

Jego zdaniem ostatnie wybory rektora tej uczelni odbyły się zgodnie z ustawą, ale nie mieściły się w kanonach demokracji, ponieważ rektor powinien być wybrany spośród wielu kandydatów.

MNiSW wszczęło proces odwołania prof. Borka z funkcji rektora powołując się na art. 432 ustawy o szkolnictwie wyższym, mówiący o "rażącym lub uporczywym naruszaniu prawa".

Aby doszło do odwołania rektora, opinię w sprawie muszą wydać Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW). Organy te mają na to 30 dni od chwili otrzymania wniosku.

Rektor Borek i kolegium rektorskie uczelni nie zgadzają się z decyzją MNiSW i podkreślają, że za kadencji prof. Borka poprawiła się sytuacja finansowa uczelni.

Komisja Międzyzakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza" przy UKEN zwraca zaś uwagę, że za poprzedniej kadencji prof. Borka zwolnionych zostało ponad 100 pracowników UKEN, w związku z czym przed sądem pracy toczą się dziesiątki spraw, przy czym osiem z nich zakończyło się już prawomocnymi wyrokami na korzyść zwolnionych.

Projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym jest już gotowy. Zakłada m.in.: odnawianie co trzy lata wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji, po uprzedniej weryfikacji przez MNiSW, czy uczelnia dobrze funkcjonuje. Nowelizacja daje też prawo do likwidacji uczelni, które działają niezgodnie z prawem. Zmiany dotyczyć mają także m.in. studiów podyplomowych – będą one podlegać ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.