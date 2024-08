"Złożyliśmy w MEN-ie petycję w sprawie planów wprowadzenia do szkół przedmiotu edukacja zdrowotna" informuje Koalicja. Organizacja, która reprezentuje kilkadziesiąt organizacji społecznych reprezentujących część rodziców i nauczycieli, wychowawców domaga się:

pozostawienia w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie , w którym edukacja seksualna osadzona jest w kontekście małżeństwa i rodziny;

niewprowadzania do szkół nowego przedmiotu "edukacja zdrowotna", obejmującego edukację seksualną osadzoną w kontekście zdrowia

osadzoną w kontekście zdrowia poszanowania konstytucyjnej zasady pierwszeństwa wychowawczego rodziców poprzez pozostawienie dobrowolnymi tych zajęć w szkołach, które obejmują tematykę wychowania w dziedzinie życia seksualnego (edukacji seksualnej).

Kto protestuje?

Wśród sygnatariuszy petycji złożonej do MEN oficjalnie przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności" są organizacje jak m.in: Ruch Ochrony Szkoły, Fundacja Ordo Iuris, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, Centrum Życia i Rodziny, Fundacja Mamy i Taty, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, Regionalna Sekcja Kobiet NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, Rycerze Kolumba, Fundacja Małych Stópek, a także Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego.

Koalicja planuje zorganizowanie pikiet pod kuratoriami w całej Polsce, a 2 września konferencję prasową pod siedzibą MEN-u. "Wskażemy na liczne zagrożenia związane ze zmianami w systemie edukacji" - zapowiada organizacja.

Nowy przedmiot w szkole

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała wprowadzenie od 1 września 2025 roku nowego przedmiotu do szkół. Chodzi o edukację zdrowotną, która będzie dotyczyła m.in. zasad zdrowego żywienia, szczepień także kryzysów psychicznych. Na lekcjach edukacji zdrowotnej poruszone będą m.in. tematy dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego, zdrowego odżywiania, profilaktyki uzależnień oraz edukacji seksualnej.

W 2025 r. wprowadzimy przedmiot edukacja zdrowotna po to, aby jak najmniej trzeba było leczyć, a jak najwięcej zapobiegać, żeby dzieciaki wiedziały jak wspomóc siebie w kryzysie psychicznych, żeby wiedziały co jeść, jak się ruszać, dlaczego się ruszać, dlaczego warto się szczepić, dlaczego warto się badać. Jak się w młodości nauczcie, jak żyć zdrowo, to na starość znacznie będzie wam lepiej i łatwiej w życiu– powiedziała Barbara Nowacka, szefowa MEN kilka tygodni temu.