Od 1 września limity w klasach 1-3 szkoły podstawowej zostaną zwiększone do 29 osób. To efekt objęcia obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci z Ukrainy. Rodzice i nauczycie obawiają się, że doprowadzi to do nauki w przepełnionych klasach i w konsekwencji obniży poziom nauczania.