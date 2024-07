Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia ogłosiła 13. edycję programu "Pierwszy Rok", oferującego 400 stypendiów po 6000 zł dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych. Wypłata stypendium odbywa się w 10 ratach, z czego pierwsza, w październiku, wynosi 900 zł. Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia w Polsce.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Jak informuje Małgorzata Masłowska w artykule na portalu Infor.pl, warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie łącznie następujących wymagań:

ukończenie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży) i zdanie egzaminu maturalnego w 2023 roku lub 2024 roku,

przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podjęcie studiów w roku akademickim 2024/205,

zameldowanie na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył w 2023 roku kwoty 1700 złotych netto,

posiadanie obywatelstwa polskiego,

bycie wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników,

posiadanie możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Jak złożyć wniosek o stypendium?

Wnioski o stypendium należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej Fundacji. Termin składania wniosków upływa 10 września 2024 roku o godzinie 12:00. Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku przekroczenia limitu dostępnych stypendiów.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana na wskazany adres e-mail do 30 września 2024 roku. Stypendyści zobowiązani są do przesłania potwierdzenia rozpoczęcia studiów do 17 października 2024 roku oraz potwierdzenia zaliczenia I i II semestru w wyznaczonych terminach. Niezastosowanie się do tych wymogów skutkuje utratą stypendium.

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia przypomina, że przy kolejności wysłania wniosków liczą się wyłącznie kompletne wnioski, wysłane z pełnym zestawem dokumentów. Wcześniejsze wysłanie wniosku np. bez potwierdzenia wpisu na listę studentów, nie jest brane pod uwagę. Późniejsze dosłanie dokumentów drogą mailową może wpłynąć na kolejność rozpatrzenia tego wniosku. Fundacja zachęca do korzystania przede wszystkim z systemu wypełniania wniosków dostępnego na ich stronie. Wówczas taki wniosek można zmieniać i dodawać dokumenty aż do momentu wysłania go.

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia to polska organizacja non-profit, której głównym celem jest wspieranie młodych, zdolnych ludzi w zdobywaniu wykształcenia. Fundacja realizuje ten cel poprzez przyznawanie stypendiów, które mają na celu umożliwienie studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych kontynuowania nauki bez obciążenia finansowego.