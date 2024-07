W bieżącym roku wzrośnie wysokość środków przekazywanych na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku nauczycieli, których odpisy na ZFŚS są istotnie wyższe niż średnia dla innych grup zawodowych.

Jak tłumaczy Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, w rozmowie z portalsamorzadowy.pl, w latach poprzednich, zarówno kwoty bazowe, jak i przeciętne wynagrodzenie wykorzystywane do obliczenia podstawowego odpisu pracownika, były utrzymywane na poziomie z 2019, a następnie z 2021 roku. W 2023 roku nastąpiło odejście od tej praktyki, co oznacza, że obecnie podstawą obliczeń jest aktualne, znacznie wyższe średnie wynagrodzenie, ogłoszone przez GUS.

Wyższe odpisy na ZFŚS

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, według wyliczeń wiceprezes Woźniak, w 2024 roku odpis na ZFŚS może wynieść między innymi:

na pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach - 2417,14 zł (37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2023 roku),

na nauczyciela - 5693,6 zł (110 proc. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia 2024 roku - 5176 zł),

na nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 2173,92 zł (42 proc. kwoty bazowej z 1 stycznia 2024 roku - 5176 zł).

Wyższe świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2024

W związku z aktualizacją kwoty bazowej oraz wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie urlopowe finansowane ze środków ZFŚS dla nauczycieli ulegnie znaczącej podwyżce w bieżącym roku. Jego wysokość została ustalona na poziomie 2417,14 zł brutto, co oznacza wzrost o około 600 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Warto podkreślić, że świadczenie to podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, jednak jest zwolnione z opłacania składek ZUS. Natomiast wysokość innych świadczeń socjalnych może ulegać indywidualnym wahaniom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciele powinni otrzymać swoje świadczenie urlopowe do końca sierpnia, przy czym kwota ta zostanie odpowiednio proporcjonalnie zmniejszona w przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub krócej niż cały rok szkolny.

Kto nie dostanie wyższego świadczenia urlopowego?

Świadczenie urlopowe jest dedykowane wyłącznie nauczycielom. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w jednostkach oświatowych, chcąc skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego na wypoczynek, powinni ubiegać się o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednak zgodnie z obowiązującymi procedurami, przyznanie takiego dofinansowania jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów, takich jak trudna sytuacja materialna, rodzinna lub życiowa.

Jak zaznaczył Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum - Oświata", nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy szkoły, mają prawo złożyć wniosek o dodatkowe świadczenia finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kierowany do dyrektora szkoły, nawet jeśli otrzymali już świadczenie urlopowe. Jednak rozpatrzenie takiego wniosku wówczas odbywa się zgodnie z indywidualnym regulaminem danej szkoły, która opracowuje go indywidualnie. Ustawa jednak wskazuje, jakie elementy muszą się w nim znaleźć.

Działalność socjalna ZFŚS

