RPO "podziela część zastrzeżeń obywateli"

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do MEN w sprawie organizacji nauczania lekcji religii w szkołach zostało wysłane w połowie czerwca. RPO wziął pod uwagę zastrzeżenia związane z zapowiadanymi przez MEN zmianami. Przypomnijmy: od nowego roku szkolnego religia może być nauczana m.in. w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Kontrowersje budzi szczególnie pomysł łączenia w grupy najmłodszych i najstarszych uczniów. Swoje obawy wyrazili już przedstawiciele polskich kościołów i związków wyznaniowych.

Rozporządzenie MEN spotkało się także z krytyką przedstawicieli organizacji zrzeszających katechetów. Nauczyciele zwrócili uwagę, że tempo zmian jest zbyt szybkie zarówno dla katechetów, uczniów, jak i dyrektorów szkół. Po analizie zgłoszeń RPO napisał, że "podziela część zastrzeżeń obywateli".

RPO o prawach uczniów, katechetów i dyrekcji szkół

W piśmie skierowanym do MEN Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził obawy o dobro uczniów. Zwrócił uwagę na możliwy dyskomfort dzieci i różnice rozwojowe na różnych etapach nauczania. Jego zdaniem "proponowane rozwiązanie jest wątpliwe z punktu widzenia dzieci i młodzieży, które mają prawo do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju". Zdaniem RPO zmiany organizacyjne w nauczaniu religii doprowadzą do zmniejszenia frekwencji na zajęciach.

Zwrócił także uwagę na trudną sytuację katechetów – po zmianach reorganizacyjnych część z nich może stracić pracę. Nowe warunki nauczania nie pozwolą też na odpowiednią realizację materiału i dopasowanie metod do poziomu wiedzy dzieci. Ostatnia uwaga dotyczy skrócenia czasu, w którym dyrekcje szkół będą musiały poradzić sobie z reorganizacją zajęć. Jak podkreślił RPO, arkusz organizacyjny szkoły lub przedszkola musi zostać przekazany organowi prowadzącemu szkołę do 21 kwietnia i zostać zatwierdzony do 29 maja. Po zmianach zapowiadanych przez MEN placówki szkolne będą musiały przed rozpoczęciem roku szkolnego wprowadzić dodatkowe zmiany w arkuszach.

Odpowiedź MEN na interwencję: Będą zmiany

Do zapytania RPO odniosła się już oficjalnie wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniła, że MEN odbyło spotkanie z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, a argumenty przeciwko zmianom były analizowane. Zdaniem resortu edukacji wdrażana reforma nie wiąże się ze zmianami kadrowymi w szkołach, a wybór w tej kwestii pozostawiono "racjonalności działania dyrektora".

Resort edukacji wprowadził jednak drobne zmiany. Opcja nauczania religii w grupach pozostanie, ale łączeni będą uczniowie w podobnym wieku: "projektowany § 2 ust. 1c zostanie zmieniony w ten sposób, że wskaże się możliwość tworzenia grup międzyklasowych obejmujących uczniów klas I–III, uczniów klas IV–VI i uczniów klas VII i VIII". Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia maksymalnej liczby uczniów w grupie łączonej z 30 do 28 osób. Wiceminister edukacji poinformowała również, że przedstawiciele MEN spotkali się 20 czerwca z przedstawicielami 14 kościołów i związków wyznaniowych. Dyskutowano m.in. o konieczności zmian prawnych dotyczących nauczania w pozaszkolnych punktach katechetycznych.