Nauczyciele, którzy 1 września 2024 r. uzyskali prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88a Karty Nauczyciela, stracą prawo do rocznego, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. To efekt przepisów dotyczących tzw. emerytur czarnkowych. Wynika z nich, że jeśli nauczyciel nie chce iść na wcześniejszą emeryturę, ale jest już do niej uprawniony, nie będzie mógł skorzystać z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Sanatorium zamiast rocznego urlopu

Obecnie nauczyciele mają prawo do płatnego urlopu, ale tylko na leczenie sanatoryjne lub pobyt uzdrowiskowy. Jest to jednak znacznie krótszy urlop niż dla poratowania zdrowia, który może trwać nawet rok. Związkowcy nadal zamierzają przedyskutować z przedstawicielami MEN kwestię sposobu rozwiązania sprawy przywrócenia możliwości wzięcia urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczycieli, którzy osiągnęli wiek uprawniający ich do skorzystania z wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88a Karty Nauczyciela.

Zgłaszają się do nas nauczyciele, którzy mają poważne dolegliwości zdrowotne, a mimo to nie mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, bo osiągnęli wiek uprawniający do emerytury stażowej. To właśnie oni najczęściej sygnalizują ten problem. Dlatego jednym z naszych postulatów w ramach zespołu ds. pragmatyki zawodowej przy Ministerstwie Edukacji jest, aby każdy nauczyciel miał możliwość skorzystania z takiego urlopu – powiedziała w rozmowie ze Strefą Edukacji Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP.

Urlopy dla poratowania zdrowia dla wszystkich?

W 2023 roku z urlopów dla poratowania zdrowia skorzystało ponad 16 tysięcy nauczycieli. Od tego czasu ta liczba się zmniejsza:

16 200 nauczycieli w 2023 r.,

12 600 nauczycieli w 2024 r.,

12 243 nauczycieli w 2025 r.

ZNP zapowiada, że będzie domagał się przywrócenia wcześniejszych zasad i umożliwienia korzystania z urlopu wszystkim nauczycielom – niezależnie od wieku czy nabytych uprawnień emerytalnych. To problem coraz bardziej istotny dla nauczycieli ze względu na to, że średnia wieku w tej grupie zawodowej jest coraz większa.

MEN mówi "nie"

Jak wynika z Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia TALIS (Teaching and Learning International Survey) 2024, polska kadra nauczycielska jest jedną z najstarszych w całej Unii Europejskiej. Nauczyciele przed 30. rokiem życia stanowią u nas zaledwie 4 procent. Nieco ponad połowa, czyli 52 proc. nauczycieli ma między 30 a 49 lat, a aż 45 proc. ma 50 lat i więcej.

Związkowcy ponowili postulat, aby nauczyciele, którzy zyskali prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę, mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. MEN jednak nie widzi takiej możliwości. My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że rozwiązanie, jakie wprowadziliśmy w ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela, które pozwala takiemu nauczycielowi skorzystać z tego urlopu na czas leczenia sanatoryjnego, jest wystarczające. To jest ukłon w stronę nauczycieli, którym przychodzi pracować w warunkach dużo większego obciążenia psychicznego niż przed laty - powiedział Henryk Kiepura, wiceminister edukacji w Portalu Samorządowym.