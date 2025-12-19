To koniec wielomiesięcznego sporu nauczycieli z MEN. Przypomnijmy, że od września tego roku nauczyciele nie dostawali pieniędzy za godziny ponadwymiarowe, których nie przeprowadzili nie ze swojej winy, tylko z tego powodu, że klasa była np. na wycieczce. Godziny ponadwymiarowe to zajęcia przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum.

O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w czwartek wieczorem na platformie X. Powiedział że podpisanie ustawy to "pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe". Podkreślił, że nowelizacja odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego.

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

Oświatowa „Solidarność” wskazywała, że tę sprawę można było rozwiązać szerzej i lepiej. Zgadzam się. Ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli – powiedział Karol Nawrocki.

Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało w przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć. Nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Nauczyciele czekają na podwyżki

Nauczyciele czekają jeszcze na inne, ważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń. Jak obiecała minister edukacji do końca tej kadencji wynagrodzenie nauczyciela ma być powiązane ze średnią pensją w Polsce..